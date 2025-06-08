Ege'de deprem! SON DAKİKA 8 Haziran deprem mi oldu?

Ege'de deprem! SON DAKİKA 8 Haziran deprem mi oldu?
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Ege Bölgesi'nde yaşayan vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren sarsıntı olup olmadığını merak ediyor. 8 Haziran deprem iddiaları sosyal medyada gündeme otururken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden resmi açıklamalar araştırılıyor. Peki, 8 Haziran deprem mi oldu?

Deprem kuşağında yer alan Ege'de son günlerde art arda sarsıntılar meydana geldi. Bu durum, özellikle 8 Haziran deprem olup olmadığı yönündeki soruları gündeme taşıdı. Vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren "8 Haziran deprem oldu mu?" sorusuna yanıt arıyor.

DEPREM Mİ OLDU?

8 Haziran deprem iddialarına ilişkin henüz AFAD ya da Kandilli Rasathanesi'nden bir doğrulama yapılmadı. Ancak geçtiğimiz günlerde Ege Denizi merkezli depremlerin yaşanması, halk arasında tedirginliğe yol açtı. En son 5 Haziran'da Muğla açıklarında 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

Özellikle 3-5 Haziran tarihleri arasında yaşanan sarsıntılar sonrasında, 8 Haziran deprem olup olmadığı yönünde internet aramaları ciddi oranda artış gösterdi. Uzmanlar, bu tür mikro sarsıntıların bölgede enerjinin biriktiğini gösterebileceğini ifade ediyor.

AFAD SON DEPREMLER

Ege'de deprem! SON DAKİKA 8 Haziran deprem mi oldu?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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