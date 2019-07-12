Ege Çubukçu "BADD" ile yeniden karşınızda!

Sözü ve bestesi Ege Çubukçu, düzenlemesi ise Brok Beatz imzası taşıyan BADD 2 versiyonuyla da müzikseverleri EDM, hip hop ve trap müziğin harmanlandığı müzikal bir yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor.

Sony Music Türkiye ve Basemode Records etiketli BADD şimdi tüm dijital müzik platformlarda!

Kaynak: Bültenler