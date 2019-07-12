Ege Çubukçu "BADD" ile yeniden karşınızda!
Ege Çubukçu, Haziran ayında "trip" versiyonunu dinleyicilerin beğenisine sunduğu "BADD"in şimdi orijinal versiyonu ile karşınızda!
Sözü ve bestesi Ege Çubukçu, düzenlemesi ise Brok Beatz imzası taşıyan BADD 2 versiyonuyla da müzikseverleri EDM, hip hop ve trap müziğin harmanlandığı müzikal bir yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor.
Sony Music Türkiye ve Basemode Records etiketli BADD şimdi tüm dijital müzik platformlarda!
Kaynak: Bültenler
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