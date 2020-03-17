Ege Çocuk Cerrahisinden Türkiye'de Bir İlk Daha Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı tarafından Türkiye'de ilk kez çocuklarda "İzsiz Tiroid" ameliyatı yapıldı.

Ameliyatı gerçekleştiren Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Divarcı, Türkiye'de çocuklarda ilk defa uygulanan "İzsiz Tiroidektomi" ameliyatı hakkında bilgiler verdi. Doç. Dr. Divarcı, "Bu ameliyatta, boyunda herhangi bir kesi veya iz olmadan, alt dudağın iç kısmından küçük kesiler yapılarak tiroid ameliyatı uygulanabiliyor. Hastamız 17 yaşında, tiroidinde bir nodül gelişmesi nedeniyle başvurdu. Nodülün boyutları ve hastanın özellikleri bu ameliyat için uygundu. Bu sebeple de ameliyatını izsiz şekilde yapmaya karar verdik" dedi.

Doç. Dr. Emre Divarcı, "Tiroid ameliyatlarında boyunda bir kesi yapılarak tiroid bölgesine ulaşılabilmektedir. Bu da boyunda estetik olarak rahatsızlık veren belirgin bir iz kalmasına neden olmaktadır. İzsiz tiroidektomi ameliyatında ise alt dudağın iç kısmından 5-10 milimetrelik kesiler yaparak tiroid cerrahisi uygulayabiliyoruz. Bu yöntem, endoskopik aletlerle ilerlenerek boyuna ulaşıp, dışarıdan gözükmeyecek şekilde tiroid ameliyatı yapabilme imkanı sağlamaktadır. Bu sayede de dışarıdan bakıldığında herhangi bir iz görülmemekte ve izle ilgili kaygılar ortadan kalkmış olmaktadır. Bu ameliyat uygun hastalarda yapılabilecek bir yöntem. Dünyada erişkinlerde uygulanmaya başladı ve daha da yaygınlaşmakta. Ülkemizde ilk defa EÜ Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özer Makay ve ekibi tarafından yetişkinlerde uygulandı ve halen uygulanmaya devam ediyor. Bizim ameliyatımıza da verdikleri destekten dolayı Prof. Dr. Özer Makay ve ekibine özellikle teşekkür ederiz.Biz de bu ameliyatı çocuklarda ülkemizde ilk defa EÜ Çocuk Cerrahi Anabilim Dalı olarak uygulamış olduk. Bu ameliyat, aynı zamanda dünyada çocuk cerrahisi merkezlerinde uygulanan ilk izsiz tiroid ameliyatı oldu. İzsiz tiroidektomi, tiroid ameliyatı olması gereken çocuk ve ergenlerde de önemli bir cerrahi seçenek olacak. Ege Üniversitesi Çocuk Cerrahi Anabilim Dalı olarak ülkemizde bu işin öncüsü olmaya çalışacağız" diye konuştu.

"İzsiz Tiroid" ameliyatının gerçekleştirildiği hastanın babası Durmuş Şeker ise, "Doktorumuz, bize yeni bir yöntemle iz kalmadan ameliyatı gerçekleştirebileceğini söylediğinde aile olarak çok mutlu olduk. Oğlumun boynunda iz kalmadan öğrenimine devam etmesi hem onun için hem de bizim için çok sevindirici bir durum oldu" dedi.

Kaynak: Bültenler