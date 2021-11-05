Ege Can Sal - Kal ya da Git sözleri! 'Kal ya da Git' şarkı sözleri nelerdir?
Ege Can Sal'ın yeni şarkısı Kal ya da Git Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 600 bin izlenme ve 11 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Kal ya da Git şarkı sözleri nelerdir? Kal ya da Git sözleri haberimizde...
Ege Can Sal - Kal ya da Git şarkı sözlerine yazımızdan ulaşabilirsiniz.
EGE CAN SAL - KAL YA DA GİT SÖZLERİ
Dayanamadım yine seni aradım
İstemesem de çıkmıyorsun aklımdan, aklımdan
Doğrusu ne hiç bilmiyorum
Nereye gidiyor bu yol hiç göremiyorum, göremiyorum
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Kayboldum ben en sonunda
Bir çıkış göster bana
Zamanla karardı senden ne kaldıysa
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Şimdi kal ya da git
İnancım kalmadı hiç
Farkına varıyorum her gece
Koyamadım kimseyi sen yerine
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Kal ya da git
İnancım kalmadı hiç
Farkına varıyorum her gece
Koyamadım kimseyi sen yerine
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Dayanamadım yine seni aradım
İstemesem de çıkmıyorsun aklımdan, aklımdan
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Ne yapsam hatırlatır hep seni
Her gece kaybediyorum kendimi
Bitmek bilmeyen bu savaşta
İkimiz de yenildik
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Kayboldum ben en sonunda
Bir çıkış göster bana
Zamanla karardı senden ne kaldıysa
-----
Şimdi kal ya da git
İnancım kalmadı hiç
Farkına varıyorum her gece
Koyamadım kimseyi sen yerine
-----
Kal ya da git
İnancım kalmadı hiç
Farkına varıyorum her gece
Koyamadım kimseyi sen yerine
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Söz & Müzik: Ege Can Sal, Ateş Atilla, Can Atayılmaz
Düzenleme: Can Atayılmaz
Mix: Utku Ünsal
Master: Emre Kıral