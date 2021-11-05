Ege Can Sal - Kal ya da Git sözleri! 'Kal ya da Git' şarkı sözleri nelerdir?

Ege Can Sal - Kal ya da Git şarkı sözlerine yazımızdan ulaşabilirsiniz.

EGE CAN SAL - KAL YA DA GİT SÖZLERİ

Dayanamadım yine seni aradım

İstemesem de çıkmıyorsun aklımdan, aklımdan

Doğrusu ne hiç bilmiyorum

Nereye gidiyor bu yol hiç göremiyorum, göremiyorum

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Kayboldum ben en sonunda

Bir çıkış göster bana

Zamanla karardı senden ne kaldıysa

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Şimdi kal ya da git

İnancım kalmadı hiç

Farkına varıyorum her gece

Koyamadım kimseyi sen yerine

-----

Kal ya da git

İnancım kalmadı hiç

Farkına varıyorum her gece

Koyamadım kimseyi sen yerine

-----

Dayanamadım yine seni aradım

İstemesem de çıkmıyorsun aklımdan, aklımdan

-----

Ne yapsam hatırlatır hep seni

Her gece kaybediyorum kendimi

Bitmek bilmeyen bu savaşta

İkimiz de yenildik

-----

Kayboldum ben en sonunda

Bir çıkış göster bana

Zamanla karardı senden ne kaldıysa

-----

Şimdi kal ya da git

İnancım kalmadı hiç

Farkına varıyorum her gece

Koyamadım kimseyi sen yerine

-----

Kal ya da git

İnancım kalmadı hiç

Farkına varıyorum her gece

Koyamadım kimseyi sen yerine

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Söz & Müzik: Ege Can Sal, Ateş Atilla, Can Atayılmaz

Düzenleme: Can Atayılmaz

Mix: Utku Ünsal

Master: Emre Kıral

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