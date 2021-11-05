Ege Can Sal - Kal ya da Git sözleri! 'Kal ya da Git' şarkı sözleri nelerdir? - Haberler
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Ege Can Sal - Kal ya da Git sözleri! 'Kal ya da Git' şarkı sözleri nelerdir?

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Ege Can Sal - Kal ya da Git sözleri! 'Kal ya da Git' şarkı sözleri nelerdir?

Ege Can Sal'ın yeni şarkısı Kal ya da Git Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 600 bin izlenme ve 11 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Kal ya da Git şarkı sözleri nelerdir? Kal ya da Git sözleri haberimizde...

Ege Can Sal - Kal ya da Git şarkı sözlerine yazımızdan ulaşabilirsiniz.

EGE CAN SAL - KAL YA DA GİT SÖZLERİ

Dayanamadım yine seni aradım

İstemesem de çıkmıyorsun aklımdan, aklımdan

Doğrusu ne hiç bilmiyorum

Nereye gidiyor bu yol hiç göremiyorum, göremiyorum

-----

Kayboldum ben en sonunda

Bir çıkış göster bana

Zamanla karardı senden ne kaldıysa

-----

Şimdi kal ya da git

İnancım kalmadı hiç

Farkına varıyorum her gece

Koyamadım kimseyi sen yerine

-----

Kal ya da git

İnancım kalmadı hiç

Farkına varıyorum her gece

Koyamadım kimseyi sen yerine

-----

Dayanamadım yine seni aradım

İstemesem de çıkmıyorsun aklımdan, aklımdan

-----

Ne yapsam hatırlatır hep seni

Her gece kaybediyorum kendimi

Bitmek bilmeyen bu savaşta

İkimiz de yenildik

-----

Kayboldum ben en sonunda

Bir çıkış göster bana

Zamanla karardı senden ne kaldıysa

-----

Şimdi kal ya da git

İnancım kalmadı hiç

Farkına varıyorum her gece

Koyamadım kimseyi sen yerine

-----

Kal ya da git

İnancım kalmadı hiç

Farkına varıyorum her gece

Koyamadım kimseyi sen yerine

ŞARKI SÖZLERİ KİME AİTTİR?

Söz & Müzik: Ege Can Sal, Ateş Atilla, Can Atayılmaz

Düzenleme: Can Atayılmaz

Mix: Utku Ünsal

Master: Emre Kıral

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