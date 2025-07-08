Ege, Alp, Tan, Han, Cem ve Can alfabetik sıraya göre arka arkaya dizilmişken önce 2. ile 3.ve 4. ile 5. sonra 4. ile 2.yer değiştirirse yeni sıralama nasıl olur? sorusu, Güven Bana yarışmasında merak edilen sorulardan biri oldu. Peki, Ege, Alp, Tan, Han, Cem ve Can alfabetik sıraya göre arka arkaya dizilmişken önce 2. ile 3.ve 4. ile 5. sonra 4. ile 2.yer değiştirirse yeni sıralama nasıl olur? cevabı nedir? İşte Güven Bana cevapları!

EGE, ALP, TAN, HAN, CEM VE CAN ALFABETİK SIRAYA GÖRE ARKA ARKAYA DİZİLMİŞKEN ÖNCE 2. İLE 3.VE 4. İLE 5. SONRA 4. İLE 2.YER DEĞİŞTİRİRSE YENİ SIRALAMA NASIL OLUR?

A: Ege, Alp, Han, Ege, Cem, Tan

B: Alp, Cem, Can, Han, Ege, Tan

C: Alp, Han, Ege, Cem, Can, Tan

D: Alp, Ege, Cem, Han, Can, Tan

Cevap : C

GÜVEN BANA YARIŞMASI FORMATI NEDİR?

Bu yarışmada kazanmak için bilmek yeterli değil, güvenmek ve güven vermek de gerekiyor.

Daha önce hiç tanışmamış iki yarışmacı stüdyoda büyük ödül için yarışıyor. Stüdyoya aileleriyle gelen yarışmacıların tek sınavı bilgi düzeyleri değil, güven düzeyleriyle de ilgili çünkü beraber verdikleri cevaplarla ortadaki para ödülü büyüyor.

Yarışmanın ilk dakikalarında yarışmacılar birbirlerine "Güven Bana" dediler ve bağlılıklarını dile getirdiler. Peki ya sonra? Para mı kazanacak, yoksa güven mi? Hırslara ne kadar gem vurulacak?