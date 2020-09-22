Efulim nedir? Efulim ne demektir? Efulim ne anlama gelir? Efulim hangi yöreye aittir?
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Efulim nedir? Efulim ne demektir? Efulim ne anlama gelir? Efulim hangi yöreye aittir?

Efulim kelimesi nedir ve hangi anlamlarda kullanılır? Efulim tdk anlamı nedir? Karadeniz yöresine ait olan bu kelimenin anlamı nedir?

Efulim nedir? Efulim ne demektir? Efulim ne anlama gelir? Efulim hangi yöreye aittir?
22.09.2020 14:58 | Son Güncelleme: 22.09.2020 15:07

Son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz efulim kelimesi birçok kişi tarafından söylenmektedir. Doğu Karadeniz yöresine ait olan bu kelimenin anlamı nedir?

EFULİM NEDİR?

Sevgilim, sevdiğim anlamlarını taşıyan Efulim kelimesi daha çok aşk ve sevgi anlamları içerir. Kökeni eskiye dayanmakla beraber bu kelimenin anlamı kişiden kişiden göre değişebilmektedir. Başka birisine karşı hitap şekli olarak da kullanılır.

EFULİM KELİMESİ NE ANLAMA GELMEKTEDİR?

Son dönemlerin popüler kelimeleri arasında yer alan Efulim kelimesi, Karadeniz Bölgesi'nde sıkça kullanılan bie tabirdir. Genel olarak sevdiğim, sevgilim anlamlarında kullanılan bu kelime günlük dilde de kullanılmaya başlanmıştır.

EFULİM KELİMESİNİ CÜMLE İÇİNDE NASIL KULLANABİLİRİZ?

Sıcak ve samimi bir anlam içeren Efulim kelimesi daha çok Karadeniz şarkı ve türkülerinde kullanılmaktadır. Aşağıdaki örneği inceleyebilirsiniz;

''Seni her şeyden çok seviyorum Efulim''

''Eğer seni bana vermezlerse dağlara kaçarız Efulim''

Bu örnekler de olduğu gibi Efulim kelimesi farklı anlamlarda kullanılmaktadır.

Kaynak: Haberler.com

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