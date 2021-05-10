Efteni sağlık turizmine açılıyor

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ve Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan 15 yılı aşkın süredir atıl vaziyette bulunan Efteni Otel için harekete geçti.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ve Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan 15 yılı aşkın süredir atıl vaziyette bulunan Efteni Otel için harekete geçti. Efteni Otel'in İşletme hakkı Düzce ve Gölyaka Belediyesi tarafından devralınarak Termal Turizm Merkezi olarak hizmete açılacak.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan ile birlikte Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezinde bir araya gelerek basın toplantısı düzenledi. Özlü ve Demircan, Efteni Otel'i satın aldıklarının müjdesini verdi.

Başkan Özlü, Düzce'nin kronikleşmiş sorunlarından biri olan Efteni Oteli Gölyaka Belediyesi ile birlikte aldıklarını belirterek, "Burası sağlık turizmine hizmet eden bir tesis olacak. Şifahane ve sağlık merkezi ile geleneksel tıptan yararlanarak bölgeye hizmet edecek. Böyle bir tesisi ilimize kazandırma noktasında önemli bir adım attığımızı düşünüyorum" dedi.

"Kronikleşmiş tüm sorunları çözmeye kararlıyız"

Başkan Özlü, Düzce'nin kronikleşmiş bütün sorunlarını çözmeye kesin kararlı olduklarını ifade ederek, "2015'te göreve geldiğimizde Düzce'nin kronikleşmiş 5 sorunu vardı. Bunlardan biri içinde bulunduğumuz Kültür Merkeziydi. Girişimlerimiz sonucu burayı tamamlayarak hizmete açılmasını sağladık. Bir diğeri Bahçeşehir bölgesindeki atıl işyerleri konusuydu, oradaki sorunu da çözüme kavuşturduk. Devlet Hastanesi konusunda da göreve geldiğimiz süreçte tamamlanmasını sağladık ve modern hastanenin tamamlanmasını sağladık. Şehirlerarası Otobüs terminali konusunda da derme çatma haldeki eski otogarımızı mevcut kullandığımız yere taşınmasını sağlayarak 2016 yılında bir sorunu daha çözüme kavuşturduk. Otoban-bağlantı yolumuzun da hizmete girmesini sağladık. Kronik sorunlardan biri olan Efteni Otel konusunu da Gölyaka Belediye Başkanımız Yakup Demircan ile birlikte çözdük. Bu otel alanında iyileştirme çalışmalarına başlayarak kısa sürede Düzce turizmine kazandıracağız" dedi.

Oteli yüze 50 yüzde 50 alıyoruz

Efteni Otel sorununun çözülmesi konusunda çeşitli girişimler gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Özlü, "Efteni oteli yarı yarıya alma konusunda karar kıldık. Mülkiyet sahibi olan banka ile görüşme sağladık. Bu arada tesisin teknik analizini yaptık. Tesisleri restore edersek ne kadar masraf olur tespitini yaptık ve Gölyaka Belediyesi ile birlikte ortak teklifimizi bankaya ileterek anlaşma sağladık. Şu anda tapu işlemleri sürüyor" şeklinde konuştu.

Yapacakları çalışmaların ardından Efteni Otel'in sağlık turizmine hizmet eden bir tesis olacağını belirten Başkan Özlü, "Şifahane ve sağlık merkezi ile geleneksel tıptan yararlanarak bölgeye hizmet edecek. Böyle bir tesisi ilimize kazandırma noktasında önemli bir adım attığımızı düşünüyorum. Bunun yanında termal turizme yatkın tesisleşme konusunda da çalışmalarımız sürüyor" ifadelerinde bulundu.

Düzce Üniversitesi de sıcak bakıyor

Yönetim modelinin Düzce Üniversitesi'nin de içinde bulunduğu, her iki belediyenin şekillendirmesi yönünde olacağını söyleyen Başkan Özlü, Düzce Üniversitesi Rektörü Nigar Demircan Çakar ile görüşüldüğünü, kendilerinin de projeye destek verdiğini kaydetti. Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan "İlimize ve ilçemize hayırlı olsun" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı