EFT saatleri nedir? EFT ne zaman hesaba geçer? EFT sorgulama!

Bankacılık işlemleri yaparken çok sık duyduğumuz EFT (Elektronik Fon Transfer) nedir? EFT saatleri neler? EFT nasıl sorgulanır? EFT ne zaman hesaba geçer? EFT işlemleri nasıl yapılır? EFT ile havalenin farkı nedir?

Bankacılık işlemleri yaparken çok sık duyduğumuz EFT (Elektronik Fon Transfer) nedir? EFT saatleri neler? EFT nasıl sorgulanır? EFT ne zaman hesaba geçer? EFT işlemleri nasıl yapılır? EFT ile havalenin farkı nedir? İştedetaylar haberimizde...

EFT SAATLERİ NEDİR?

EFT saatleri her bankanın durumuna göre değişiklik gösterebilmektedir. Bankalara göre değişkenlik göstermekle birlikte (08.30-17.15, 08.00-16.30 vb) bu işlemler genellikle sabah 08:00 ile akşam 17:30 arasındaki saat diliminde gerçekleştirilir.

EFTNE ZAMAN HESABA GEÇER?

EFT iş günü içinde yapılmış ve transfer ücreti belirlenen saatten önce başlatılmışsa EFT aynı gün hesaba geçer. Eğer iş günü değilse, resmi tatilse ya da belirlenen saatin dışında yapılmışsa; eğer bir tarih belirtilmemişse EFT ilk iş günü hesaba düşer. Uygulamada ise EFT'nin10 dakika gibi bir sürede, sistemin yoğunluğuna göre daha uzun sürelerde hesaba düştüğü görülmektedir.

EFT SORGULAMA NASIL YAPILIR?

EFT sorgulama işlemi yapmak için bir sorgu numarasına ihtiyacınız vardır. EFT sorgu numarası genellikle para transfer makbuzunun üzerinde yer alır. Eğer ki makbuz üzerinde EFT sorgu numarası yer almıyorsa banka ile iletişime geçerek bu numarayı alabilirsiniz. Hatta doğrudan EFT durumunu kontrol ettirebilirsiniz.

İnternet şubesi kullanıyorsanız EFT sorgu numarasını para transferleri geçmişine bakarak bulabilirsiniz. Bunu yapmak için, ilgili para transferine ait makbuzu veya detay sayfasını internet şubesi üzerinden görüntülemeniz ve "Sorgu No" ya da "Sorgu Numarası" alanını kontrol etmeniz yeterli olacaktır.

EFT İLE HAVALENİN FARKI NE?

EFT ile havalenin en önemli farkı şudur:EFT'de parayı farklı bankalar arasındaki bir hesaptan diğerine aktarabilirsiniz. Havale işleminde ise aynı bankanın farklı şubeleri ya da aynı şubedeki farklı hesaplarına para gönderilir. EFT işleminde iş gününde belirlenen saatler arasında transfer yapılır. Havale ise bankaların sunduğu farklı hizmetler üzerinden 7/24 yapılabilir. Genelde EFT'nin gerçekleşmesi biraz daha uzun zaman alır.