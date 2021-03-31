EFT saatleri kalktı mı? EFT saatleri değişti mi?

EFT saatleri için güncelleme gerçekleşti. Pek çok bankanın ocak ayı itibariyle yürürlüğe aldığı FAST EFT süreci, Merkez Bankası'nın yapmış olduğu açıklama ile netlik kazanmıştı. Bu sayede EFT saatleri ne kaldırılmış oldu. Peki, EFT saatleri kalktı mı? EFT saatleri değişti mi? İşte, FAST sistemi ile hafta sonu EFT süreci hakkında detaylı bilgiler

EFT saatleri resmen kaldırılıyor. FAST sistemini yürürlüğe alan Merkez Bankası, bankaların da sürece uyum sağlaması üzerine sistemi resmen yürürlüğe koydu. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

EFT SAATLERİ KALKTI MI?

EFT FAST sistemi için ayrıntılar şu şekilde:

(Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) olarak isimlendirilen bu yeni sistem ile vatandaşlarımız farklı bankalardaki hesapları arasındaki para transferlerini, saniyeler içerisinde, 7 gün 24 saat gerçekleştirebileceklerdir.

FAST Sisteminin, 18 Aralık 2020 tarihinden itibaren pilot uygulama olarak hizmete alınması ve kademeli bir şekilde vatandaşların kullanımına açılması planlanmaktadır. Sistemin kısa bir zaman içerisinde tüm finansal kuruluşları kapsayacak şekilde yaygınlaşması hedeflenmektedir.

FAST Sistemi ile birlikte, ödemelerin telefon numarası, kimlik numarası veya e-posta adresi gibi bilgiler kullanılarak daha kolay bir şekilde başlatılmasını sağlayan Kolay Adresleme Sistemi de vatandaşlarımızın kullanımına sunulacaktır.

Böylece, TCMB'nin Ülkemiz perakende ödeme sistemleri altyapısını, yenilikçi finansal teknolojileri ve iş yapış yöntemlerini destekleyecek şekilde geliştirmeye yönelik çalışmalarında önemli bir adımı tamamlanmış olacaktır.

Ödemeler alanındaki temel altyapıyı güçlendirecek bu gelişmelerin, yenilikçi finansal teknolojilerin hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmesini sağlayarak, dijital ekonomi hedefi doğrultusunda çok önemli katkılarda bulunacağı değerlendirilmektedir.