Efsunlu Ayin Filmi
Efsunlu Ayin filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Efsunlu Ayin filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Gazetecilik bölümü son sınıfta okuyan Ebru, Başlarda yurdun geçmişine dair anlatılan hikayelere inanmasa da burada yaşadığı korku dolu deneyimler ve geçmişe ait gördüğü sanrılar nedeniyle yurdu araştırmaya karar verir. Cevapsız birçok soruyla karşılaşacaktır. Bu yurtta hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Ebru, kendisine musallat olan varlığın geçmişte yurtta kaybolduğu iddia edilen kızlarla bir bağlantısı olduğunu çözdüğünde, binlerce yıldır insanlar ve cinler arasında süregelen bir akdin bozulacağı ayin gecesinin tam ortasında kalacaktır.
Yönetmen: Uğur Kaplan
Senaryo: Alper Kıvılcım, Özgür Bakar, Koray Yeltekin
Oyuncular: Eylül Ezgi Yılmaz, Sedef Şahin, Reyhan İlhan
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: Efsunlu Ayin
Yapımcı Firma: Enis Özkan Film
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 06.03.2020
Efsunlu Ayin Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.