Efsunlu Ayin Filmi

24.12.2019 10:58 | Son Güncelleme: 24.12.2019 10:58

Gazetecilik bölümü son sınıfta okuyan Ebru, Başlarda yurdun geçmişine dair anlatılan hikayelere inanmasa da burada yaşadığı korku dolu deneyimler ve geçmişe ait gördüğü sanrılar nedeniyle yurdu araştırmaya karar verir. Cevapsız birçok soruyla karşılaşacaktır. Bu yurtta hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Ebru, kendisine musallat olan varlığın geçmişte yurtta kaybolduğu iddia edilen kızlarla bir bağlantısı olduğunu çözdüğünde, binlerce yıldır insanlar ve cinler arasında süregelen bir akdin bozulacağı ayin gecesinin tam ortasında kalacaktır.

Yönetmen: Uğur Kaplan

Senaryo: Alper Kıvılcım, Özgür Bakar, Koray Yeltekin

Oyuncular: Eylül Ezgi Yılmaz, Sedef Şahin, Reyhan İlhan

Filmin Türü: Korku

Orijinal Adı: Efsunlu Ayin

Yapımcı Firma: Enis Özkan Film

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 06.03.2020



Efsunlu Ayin Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.





Kaynak: InterSinema.com