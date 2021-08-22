Efsane komutanların oğulları, Taliban'a karşı direniş başlattı
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Efsane komutanların oğulları, Taliban'a karşı direniş başlattı

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Dünya

Afganistan'ın iki efsane komutanının oğlu Ahmed Mesud ve Yar Dostum ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Emrullah Salih, Taliban'a karşı harekete geçti. Geçmişte de Taliban'a karşı direnişin kalesi olan Pencşir eyaletinde toplanan grup, Taliban'la ilk çatışmasını başarılı bir şekilde tamamladı. Bölgeden gelen bilgilere göre direniş grubu, Taliban'dan bir vilayetin 3 bölgesini geri aldı.

Afganistan'da Taliban tarafından yönetimin ele geçirilmesi ülkede kaosa neden oldu. Halk ülkeden kaçmanın yollarını aradı, yabancı ülkeler kendi vatandaşlarını tahliye etmek için harekete geçti. Taliban ise tüm dünyaya yeni yönetim dönemiyle ilgili mesajlar veriyor, Afganistan'ın yeniden inşası için iş birliğine hazır olduğunu vurguluyor. Ancak ülkede Taliban gibi düşünmeyen, hatta tam karşıtı bir direniş grubu oluştu.

EFSANE KOMUTANLARIN OĞULLARI DİRENİŞE GEÇTİ

Taliban'a karşı geçmişte isimlerinden sıklıkla söz ettirmiş iki ünlü komutanın oğlu bir araya geldi. Pencşir eyaletinde toplanan gruba, Afgan-Sovyet savaşının ünlü komutanlarından ve daha sonra Taliban ile El Kaide'ye karşı mücadelede adını duyuran Şah Mesud'un oğlu Ahmed Mesud ve Özbek asıllı Raşid Dostum'un oğlu Yar Dostum yer alıyor. Ayrıca Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin kaçışı sonrası yasal olarak kendini ülkenin yeni lideri ilan eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Emrullah Salih de direnişe öncülük ediyor.

İLK ÇATIŞMADA BAŞARILI SONUÇ ALDILAR

Taliban karşıtı ittifakın, yaklaşık 10 bin savaşçısı bulunuyor. Etnik temelli ittifak güçleriyle Taliban arasındaki ilk çatışma, geçen cuma günü Pencşir'e komşu Pervan eyaletine bağlı Çarikar kasabasında yaşandı. Bölge, başkent Kabil'e 50 km mesafede bulunuyor. Afgan ordusundan kalan silahları kullanan direniş, ABD'nin ülkeden çekilmesinden sonra ilk defa Taliban güçlerini bozguna uğrattı. "Panjshir-Province" sosyal medya kanalının aktardığına göre, bu ilk mücadelede 100'ün üzerinde Taliban militanı öldürüldü.

Taliban karşıtı güçlerin, Bağlan vilayetinin 3 bölgesini geri aldığı bildirildi.

Efsane komutanların oğulları, Taliban'a karşı direniş başlattı
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