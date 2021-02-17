Efsane ismin kızından İbrahim Tatlıses'e tazminat davası

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Şair ve yazar Necdet Rüştü Efe'nin tek mirasçısı olan kızı Şirin Nisan Dengiz, İbrahim Tatlıses ile İdobay Müzik şirketine 21 bin liralık tazminat davası açtı.

Şirin Nisan Dengiz, babasına ait "Batan Gün Kana Benziyor" adlı eserin Tatlıses'in "Yağmurla Gelen Kadın" albümünde izinsiz şekilde kullandığını öne sürdü.

"BİLDİRİMDE BULUNMADILAR"

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde açılan davanın dilekçesinde şöyle denildi: "İbrahim Tatlıses ve İdobay Müzik eserin mirasçısına bildirimde bulunmadan eseri izinsiz kullanmıştır. Eser, Tatlıses ve İdobay Müzik tarafından YouTube gibi sitelerde izinsiz olarak kullanılmaya devam etmektedir."

ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Dengiz'in avukatı, "Taraflar arasında arabuluculuk görüşmesi yapılmış, ancak bir anlaşma sağlanamamıştır" dedi.

Kaynak: Hürriyet