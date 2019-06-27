Efsane Geri Dönüyor: Charlie'nin Melekleri Filminin İlk Fragmanı Yayınlandı

Charlie'nin Melekleri serisinin hayranları, geçtiğimiz gün ortaya çıkan fotoğraflarla yeni filme dair fikir edinmişti. Yeni fragmanın yayınlanmasıyla birlikte şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki eski ekip, yeni meleklerle gurur duyardı.

Yeni fragmanı incelediğimizde Sabina (Kristen Stewart), Jane (Ella Balinska) ve Elena'nın (Naomi Scott) oluşturduğu yeni ekibi görüyoruz. Elizabeth Banks'in oynadığı ve yönettiği filmin hakkında konuşan Banks, Charlie'nin Melekleri hayranlarının yeni ekiple tanışması için sabırsızlandığını da belirtti.

ET'ye röportaj veren Banks, "Dünyayı yeni meleklerle tanıştırmak için heyecanlanıyorum. Bu projeyi Charlie'nin Melekleri dizisinden ve 2000'li yıllardaki filmlerden esinlenerek çektik. Orijinalleri onurlandırmak ve tüm iyi feministler gibi bizden önce gelenlerden ilham alarak doğruyu ortaya koymak istedik" şeklinde bir açıklama yaptı.

Fragman, kesinlikle önceki iki filmin ve dizinin aksiyonla komediyi harmanladığı havasını izleyicilere aktarıyor ancak yenilikçi bir havayı da izleyicilere aktarmayı es geçmiyor.

15 Kasım'da beyaz perdede gösterime girecek olan Charlie'nin Melekleri filminin fragmanına aşağıdan ulaşabilirsiniz.