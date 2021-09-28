eFootball PES 2022 ve Metal Gear Solid'in yayıncısı Konami'nin oyunları Steam'de indirime girdi

Steam'de yayıncı indiriminde bu hafta Konami yer alıyor. Steam'de Konami'nin yayınladığı oyunlarda %90'a varan indirimler bulunuyor. Ayrıca oyunların yanı sıra indirilebilir içerikler de indirime girdi. Konami'nin indirimi 30 Eylül'de sona eriyor.

Konami Holdings Corporation, Japonya merkezli bir video oyunu ve eğlence şirketidir. Şirket, 21 Mart 1969 tarihinde kurulmuş olup ağırlıklı olarak bir ürün distribütörü, video oyunu geliştiricisi ve yayıncısı olarak faaliyet göstermektedir.

İndirime giren başlıca oyunları sizler için listeledik. Ayrıca indirim sayfasına gitmek için buraya tıklayınız.

İNDİRİME GİREN BAŞLICA OYUNLAR

eFootball Pes 2021 Season Update – 13,00 TL

Season Update – 13,00 TL Metal Gear Survive – 34,93 TL

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain – 13,75 TL

Metal Gear Solid V: Ground Zeroes – 3,10 TL

Silent Hill Homecoming – 7,75 TL

Yu-Gi-Oh! Legacy Of The Duelist: Link Evolution – 24,40 TL

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