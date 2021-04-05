Efeler'den lise öğrencilerine mesleki atölye teklifi kabul edildi
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Efeler'den lise öğrencilerine mesleki atölye teklifi kabul edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Efeler'den lise öğrencilerine mesleki atölye teklifi kabul edildi

Efeler Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Dezenfektan Üretimi, Egzoz Emisyon ve Yıkama Servisinin açılması teklifi, Efeler Belediyesi Nisan Ayı 2'nci Meclis toplantısında oy birliği ile kabul edildi.

Efeler Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Dezenfektan Üretimi, Egzoz Emisyon ve Yıkama Servisinin açılması teklifi, Efeler Belediyesi Nisan Ayı 2'nci Meclis toplantısında oy birliği ile kabul edildi.

Efeler Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motor Teknolojileri Alanı içerisinde mesleki eğitim gören öğrencilerin mesleki yeterliklerini geliştirmek ve aile ekonomilere katkı yapabilmeleri amacıyla okul bünyesinde Dezenfektan Üretimi, Egzoz Emisyon ve Yıkama Servisi açılacak.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ile Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin Aygün arasında 'Mesleki/Teknik Eğitime Destek ve Yerel Yönetim ile AR-GE İşbirliği' Protokolü imzalanmıştı. Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yeni teknik ve yöntemlere dayalı atölye kurularak öğrencilerin eğitimleri ve mezun olduktan sonra iş bulabilmeleri için sağlanan işbirliğine ilişkin karar, Efeler Belediye Meclisi'nde de oy birliği ile alındı.

Öğrencilerin eğitimleri konusunda ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını ifade eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, "Öğrencilerimizin eğitimleri için gerekli katkıyı yapacağız. Hayırlı uğurlu olsun" dedi. - AYDIN

Efeler'den lise öğrencilerine mesleki atölye teklifi kabul edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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