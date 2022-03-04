Efeler'deki okul ve yurt kantinleri denetlendi

EFELER, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde okul, yurt ile kreşlerin kantin ve yemekhanelerinde Efeler Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri denetim gerçekleştirdi.

Efeler Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri tarafından ilçe genelindeki okul, yurt ile kreşlerin kantin ve yemekhaneleri denetimden geçirildi. Denetimlerde, kantinlerde satılan yiyeceklerin son kullanma tarihleri incelenerek, satışa uygun olup olmadıkları kontrol edildi. Kantinlerdeki hijyen kuralları ve gıda ürünlerinin kontrol edildiği denetimlerde görülen eksiklikler nedeniyle kantinciler uyarıldı. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı - Yerel