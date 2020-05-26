Efeler Belediyesi personeli bayramlaştı
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Efeler Belediyesi personeli bayramlaştı

Efeler Belediyesi'ne bağlı EFEBEL A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Levent Uygun ve Temizlik İşleri Müdürü Muharrem Arslan, Efeler Belediye Başkanı M.

Efeler Belediyesi personeli bayramlaştı
26.05.2020 18:47 | Son Güncelleme: 26.05.2020 18:50

Efeler Belediyesi'ne bağlı EFEBEL A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Levent Uygun ve Temizlik İşleri Müdürü Muharrem Arslan, Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay adına Efeler Belediyesi'nin Kocagür'de bulunan Temizlik İşleri Şantiyesi'ne giderek çalışan personellere baklava ikram etti, personellerin Ramazan Bayramını kutladı.

Efeler Belediyesi'ne bağlı EFEBEL A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Levent Uygun bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, "Efeler Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Atay'ın hepinize çok selamı var. Hepinizin Ramazan Bayramı'nı kutluyor. Ülkemizin geçirdiği korona virüs salgın hastalığı hepimizin hayatını fazlasıyla etkiledi. Sizler de en az sağlık emekçilerimiz kadar çaba sarf ettiniz. Sizlerin sayesinde korona virüs salgın hastalığından en kısa sürede kurtulacağız. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz" dedi.

Efeler genelinde pandemi sebebiyle çalışmalarına ara vermeden devam eden Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay'a, EFEBEL A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Levent Uygun'a ve Temizlik İşleri Müdürü Muharrem Arslan'a teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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