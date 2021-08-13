Efe Kapancı kimdir? Aysun Kayacı'nın eşi Efe Kapancı kaç yaşında, nereli? Efe Kapancı biyografisi!

2012 yılında yaptığı evlilik sonrası Londra'ya yerleşen ve tam 9 yıldır Türkiye'ye gelmeyen manken ve oyuncu Aysun Kayacı, yıllar sonra tatil amacıyla Türkiye'ye geldi. Aysun Kayacı'nın eşi Efe Kapancı merak edildi. Peki, Efe Kapancı kimdir? Aysun Kayacı'nın eşi Efe Kapancı kaç yaşında, nereli? Efe Kapancı hayatı ve biyografisi nedir?

2012 yılında yaptığı evlilik sonrası Londra'ya yerleşen ve tam 9 yıldır Türkiye'ye gelmeyen manken ve oyuncu Aysun Kayacı, yıllar sonra tatil amacıyla Türkiye'ye geldi. Aysun Kayacı'nın eşi Efe Kapancı merak edildi. Peki, Efe Kapancı kimdir? Aysun Kayacı'nın eşi Efe Kapancı kaç yaşında, nereli? Efe Kapancı hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

EFE KAPANCI KİMDİR?

Efe Kapancı bir dönemin en popüler mankenlerinden Aysun Kayacı'nın eşidir. Rol aldığı efsane dizi Doktorlar ile de yıldızını pekiştirmişti. 2012 yılında bankacı Efe Kapancı ile evlenen Kayacı, kendisine yepyeni bir düzen kurmuş ve mesleğini bırakıp eşi ile İngiltere'ye yerleşmişti. Hürriyet'in haberine göre; Kayacı tam 9 yıl sonra Türkiye'ye geldi.

7 yaşında Maya adında bir kızları vardır.