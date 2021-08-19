Efe Çelik'ten Farah Zeynep Abdullah'ın yeni yaşına özel kutlama
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Efe Çelik'ten Farah Zeynep Abdullah'ın yeni yaşına özel kutlama

Efe Çelik'ten Farah Zeynep Abdullah'ın yeni yaşına özel kutlama
Hürriyet - Haberler | Magazin

Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah önceki akşam yakın arkadaşlarıyla doğum gününü kutladı.

Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah önceki akşam yakın arkadaşlarıyla doğum gününü kutladı. 32 yaşına giren oyuncu, pasta başındaki fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Abdullah'ı DJ Artz olarak tanınan müzik prodüktörü sevgilisi Efe Çelik de yalnız bırakmadı.

Yakında "Bergen" filmi için kamera karşısına geçecek olan oyuncu, doğum gününde arkadaşlarına şarkılar söylemeyi ihmal etmedi. Abdullah, "Çok teşekkür ederim, hediyelerinize bayıldım" dedi.

Kaynak: Hürriyet

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Efe Çelik'ten Farah Zeynep Abdullah'ın yeni yaşına özel kutlama - Haberler Magazin
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