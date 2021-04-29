Türkiye Gazetesi çalışanı Mehmet Kaya vefat etti

Türkiye Gazetesi çalışanı Mehmet Kaya vefat etti Balıkesir'in Edremit ilçesinin çok sevilen eşrafından kıymetli abimiz, Türkiye gazetesi ve Kristal Kola çalışanlarından Mehmet Kaya Demirsatan(84), tedavi gördüğü hastanede geçirdiği mide kanaması sonrası vefat etti.