Türkiye Gazetesi çalışanı Mehmet Kaya vefat etti
Türkiye Gazetesi çalışanı Mehmet Kaya vefat etti Balıkesir'in Edremit ilçesinin çok sevilen eşrafından kıymetli abimiz, Türkiye gazetesi ve Kristal Kola çalışanlarından Mehmet Kaya Demirsatan(84), tedavi gördüğü hastanede geçirdiği mide kanaması sonrası vefat etti.
Türkiye Gazetesi çalışanı Mehmet Kaya vefat etti
BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinin çok sevilen eşrafından kıymetli abimiz, Türkiye gazetesi ve Kristal Kola çalışanlarından Mehmet Kaya Demirsatan(84), tedavi gördüğü hastanede geçirdiği mide kanaması sonrası vefat etti.
Demirsatan, ayak damarlarındaki rahatsızlık nedeniyle bir hafta önce İstanbul'daki hastaneye kaldırılmıştı. Mehmet Kaya Demirsatan tedavi gördüğü hastanede önceki akşam mide kanaması sonucu yaşamını yitirdi.
Beylikdüzü İhlas Marmara Evleri camisinde kılınan cenaze namazı sonrası Kaya ağabeyimiz, Eyüp Sultan Kabristanı'nda toprağa verildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR TERZİOĞLU