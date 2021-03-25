Edremit'te Roman Çalıştayı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Edremit'te Roman Çalıştayı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Edremit'te Roman Çalıştayı

Marmara Bölgesi Roman Dernekleri Federasyonu ve Balıkesir Roman Dernekleri'nin düzenlediği Türkiye Roman Çalıştayı Balıkesir'in Edremit ilçesinde başladı.

Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken özeleştiri: Daha fazla vatandaşa gitmek gerekiyordu, biz uzun yıllar ihmal ettik
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken özeleştiri: Daha fazla vatandaşa gitmek gerekiyordu, biz uzun yıllar ihmal ettik

Marmara Bölgesi Roman Dernekleri Federasyonu ve Balıkesir Roman Dernekleri'nin düzenlediği Türkiye Roman Çalıştayı Balıkesir'in Edremit ilçesinde başladı.

Pandemi nedeniyle sınırlı katılımcıyla gerçekleştirilen toplantıda 8 Nisan Romanlar Günü'nde yapılacak faaliyetle ilgili hazırlıklar ve Edremit'te yaşayan roman vatandaşların sorunları görüşüldü. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan yaptığı konuşmada "Edremit Belediyesi ve CHP Edremit İlçe Başkanlığı olarak bu dönem Roman vatandaşlarımızla ilişkilerimizde çok farklı bir noktadayız. Bu olumlu ilişkilerin sonuçlarının çok güzel olacağına inanıyoruz. Bizler partimizle belediyemizle sizlerin emrindeyiz. Bu çalıştayın da sorunların çözümü noktasında güzel sonuçlar vereceğine ve başarılı olacağına eminim. 8 Nisan'da İzmir'de yapılacak olan Romanlar Günü etkinlikleri için alt yapı olacak çalıştayınızda hepinize başarılar diliyorum" dedi.

Edremit Belediyesi ve CHP Edremit İlçe Başkanlığı'nın katkılarıyla devam edecek olan Türkiye Roman Çalıştayı'nın açılışına; CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, CHP İlçe Başkanı Deniz Onur Özcan, CHP Kadın Kolları Başkanı Nuran Çiftçioğlu, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Belediye Başkan Vekili Metin Aktaş, Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Güven ve Edremit'te faaliyet gösteren roman derneklerinin başkanları, yönetim kurulu üyeleri katıldı. - BALIKESİR

Edremit'te Roman Çalıştayı
Edremit'te Roman Çalıştayı
Edremit'te Roman Çalıştayı
Edremit'te Roman Çalıştayı
Edremit'te Roman Çalıştayı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Kandemir Mevlüt Çavuşoğlu Jülide Sarıeroğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Guy Ritchie Rasim Öztekin Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Mesut Özil Bülent Uygun Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Edremit'te Roman Çalıştayı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 16:26:45. #1.15#
title