Edremit'te poyraz fırtınası çatıları uçurdu, ağaçları devirdi

07.01.2020 15:18 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:23

Balıkesir'in Edremit ilçesinde etkili olan ve hızı zaman zaman 80 kilometreye çıkan poyraz fırtınası nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu, iş yerlerinin tabelaları ve ağaçlar devrildi.



Edinilen bilgiye göre, bölgedeki bazı evlerin çatıları uçtu sokaktaki ağaçlar devrildi. Akçay Mahallesi'nde bulunan ağaç, otomobilin üzerine devrilerek hasara neden oldu. Poyraz fırtınası nedeniyle yetkililer vatandaşların gerekli önlemleri almalarını istediler. - BALIKESİR

Kaynak: İHA