Edremit'te polisin hayat kurtaran hamlesi kamerada
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Edremit'te polisin hayat kurtaran hamlesi kamerada

İhlas Haber Ajansı / Bekir Terzioğlu - Haberler | 3. Sayfa

Edremit'te polisin hayat kurtaran hamlesi kamerada Balıkesir'in Edremit ilçesinde tüfekle intihar etmek isteyen bir kişi, polisin başarılı hamlesi sonucu amacına ulaşamadı.

Edremit'te polisin hayat kurtaran hamlesi kamerada

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde tüfekle intihar etmek isteyen bir kişi, polisin başarılı hamlesi sonucu amacına ulaşamadı.

Edinilen bilgiye göre, olay akşam saatlerinde İbrahimce Mahallesi'nde bulunan Edremit Kabristanı'nda meydana geldi. N. S. isimli kişinin tüfekle 'intihar etmek girişimi' ihbarı üzerine olay yerine İlçe Emniyet Müdürlüğü, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, maddi imkansızlık ve sağlık nedenleriyle intihar etmek isteyen kişiyi vazgeçirebilmek için yoğun mücadele verdi. Zaman zaman tüfeği çenesinin altına koyan kişi güvenlik ekipleri ve olayı görenleri yüreklerini ağza getirirken, büyük korkuya neden oldu. Polis bir yandan başarı ile yaşlı adamı arkadan görünmeden ablukaya aldı. Önden ise ekipler, kişinin dikkatini başka yöne çekti. Arkadan bunu fırsat bilen bir polis memuru, intihar etmek isteyen yaşlı adamın üzerine atlayıp etkisiz hale getirdi. Polisin hayat kurtaran hamlesi saniye saniye kameraya böyle yansıdı. Ekiplerin kontrolünde tüfeğin fişeğinin ağzında olduğu görüldü. Yaşlı adam Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Edremit'te polisin hayat kurtaran hamlesi kamerada
Edremit'te polisin hayat kurtaran hamlesi kamerada
Edremit'te polisin hayat kurtaran hamlesi kamerada
Edremit'te polisin hayat kurtaran hamlesi kamerada
Edremit'te polisin hayat kurtaran hamlesi kamerada
Edremit'te polisin hayat kurtaran hamlesi kamerada
Edremit'te polisin hayat kurtaran hamlesi kamerada
Edremit'te polisin hayat kurtaran hamlesi kamerada
Edremit'te polisin hayat kurtaran hamlesi kamerada
Edremit'te polisin hayat kurtaran hamlesi kamerada
Edremit'te polisin hayat kurtaran hamlesi kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Terzioğlu

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