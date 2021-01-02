Edremit'te mutasyona uğramış virüslü vakanın evi, karantinaya alındı
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Edremit'te mutasyona uğramış virüslü vakanın evi, karantinaya alındı

02.01.2021 11:39 | Son Güncelleme: 02.01.2021 11:43
Edremit'te mutasyona uğramış virüslü vakanın evi, karantinaya alındı

TÜRKİYE'ye İngiltere'den gelen ve mutasyonlu virüsü taşıdığı saptanan bir kişinin yaşadığı Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Kızılkeçili Mahallesi'ndeki ev, karantinaya alındı.

TÜRKİYE'ye İngiltere'den gelen ve mutasyonlu virüsü taşıdığı saptanan bir kişinin yaşadığı Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Kızılkeçili Mahallesi'ndeki ev, karantinaya alındı. İngiltere'den geçen çarşamba günü geldiği öğrenilen hastanın evinin önünde, jandarma ekipleri nöbet tutuyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Twitter hesabından İngiltere'den hava yolu ile gelen vatandaşlara yapılan test sonucunda, 15 kişide mutasyonlu koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Mutasyona uğramış koronavirüs tespit edilen 15 kişiden birinin, Edremit ilçesinin turistik Kızılkeçili Mahallesi'nde yaşadığı öğrenildi. Kimliği açıklanmayan hastanın yaşadığı ev karantinaya alındı. Evin bahçe kapısına 'Pandemi tedbirleri kapsamında bu konut görüşme ve ziyarete kapalıdır' yazısı asıldı. Jandarma ekipleri de dün akşamdan itibaren evin önünde 24 saat nöbet tutmaya başladı. Eve giriş ve çıkışa izin verilmiyor.Kızılkeçili Mahalle Muhtarı Ali Deveci, "Maalesef münferit bir olay yaşanıyor. Ama devletimiz, jandarmamız ile beraber gerekli önlemleri hep birlikte aldık. Burada izole edileceğine ve burada kalacağına inanıyorum. Herhangi bir sıkıntı yok. Panik kesinlikle yok. Önlemler had safhada. Mutasyona uğramış virüs müdür değil midir tam bir kanıtımız yok ama gerekli önlemler alınmıştır" dedi.


- Balıkesir
Edremit'te mutasyona uğramış virüslü vakanın evi, karantinaya alındı
Edremit'te mutasyona uğramış virüslü vakanın evi, karantinaya alındı
Edremit'te mutasyona uğramış virüslü vakanın evi, karantinaya alındı
Edremit'te mutasyona uğramış virüslü vakanın evi, karantinaya alındı
Edremit'te mutasyona uğramış virüslü vakanın evi, karantinaya alındı
Edremit'te mutasyona uğramış virüslü vakanın evi, karantinaya alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah ERDOĞAN

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