İş yerinde çıkan yangında alevlerin arasında kalan baba hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı
Balıkesir'de inşaat malzemeleri satılan bir iş yerinde çıkan yangında baba ve oğul alevlerin arasında kaldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında baba hayatını kaybederken, 14 yaşındaki oğlu ise ağır yaralandı.
Edremit'in sahil mahallelerinden Güre'de inşaat malzemeleri satılan bir iş yerinde, bugün öğle saatlerinde kaynak yapımı sırasında yangın çıktı. Yanıcı maddelerin de tutuşmasıyla alevler büyüdü.
BABA VE OĞLU ALEVLERİN ARASINDA KALDI
Kaynak bölümünün yan tarafında bulunan iş yeri sahibi Erhan Başbay (40) ve 14 yaşındaki oğlu da alevlerin arasında kaldı. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.
BABA HAYATINI KAYBETTİ, OĞLU AĞIR YARALANDI
Yangında Erhan Başbay hayatını kaybederken, ağır yaralanan oğlu ise Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdulkadir Aydınışık