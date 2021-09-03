İş yerinde çıkan yangında alevlerin arasında kalan baba hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İş yerinde çıkan yangında alevlerin arasında kalan baba hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı

İş yerinde çıkan yangında alevlerin arasında kalan baba hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Abdulkadir Aydınışık - Haberler | Güncel

Balıkesir'de inşaat malzemeleri satılan bir iş yerinde çıkan yangında baba ve oğul alevlerin arasında kaldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında baba hayatını kaybederken, 14 yaşındaki oğlu ise ağır yaralandı.

Edremit'in sahil mahallelerinden Güre'de inşaat malzemeleri satılan bir iş yerinde, bugün öğle saatlerinde kaynak yapımı sırasında yangın çıktı. Yanıcı maddelerin de tutuşmasıyla alevler büyüdü.

BABA VE OĞLU ALEVLERİN ARASINDA KALDI

Kaynak bölümünün yan tarafında bulunan iş yeri sahibi Erhan Başbay (40) ve 14 yaşındaki oğlu da alevlerin arasında kaldı. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

BABA HAYATINI KAYBETTİ, OĞLU AĞIR YARALANDI

Yangında Erhan Başbay hayatını kaybederken, ağır yaralanan oğlu ise Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

İş yerinde çıkan yangında alevlerin arasında kalan baba hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı
İş yerinde çıkan yangında alevlerin arasında kalan baba hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı
İş yerinde çıkan yangında alevlerin arasında kalan baba hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdulkadir Aydınışık

Bafra'da kahvehanede silahlar konuştu: 1 ölü, 4 yaralı
Bafra'da kahvehanede silahlar konuştu: 1 ölü, 4 yaralı
Elektrik direğindeki kabloları kesen kişi akıma kapılarak hayatını kaybetti
Elektrik direğindeki kabloları kesen kişi akıma kapılarak hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Meral Akşener Sultan Alparslan Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Hazal Kaya Ferhan Şensoy
Spor Max Meyer Ali Öztürk Umut Meraş Şenol Güneş Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İş yerinde çıkan yangında alevlerin arasında kalan baba hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.9.2021 17:47:28. #1.15#

title