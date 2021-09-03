İş yerinde çıkan yangında alevlerin arasında kalan baba hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı

Balıkesir'de inşaat malzemeleri satılan bir iş yerinde çıkan yangında baba ve oğul alevlerin arasında kaldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında baba hayatını kaybederken, 14 yaşındaki oğlu ise ağır yaralandı.