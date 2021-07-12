Edremit'te domuzlar sahile indi
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Edremit'te domuzlar sahile indi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edremit'te domuzlar sahile indi Balıkesir'in Edremit ilçesinde domuzlar Kazdağları'ndan sahile indi.

Edremit'te domuzlar sahile indi

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde domuzlar Kazdağları'ndan sahile indi.

Edremit'in ünlü tatil beldesi Altınoluk Mahallesi'ne 2 km. uzaklıkta bulunan Antandros Antik Kenti'ne Kazdağları'ndan inen domuzlar, ana yolda görüntülendi. 2 büyük ve yavruları olan domuzlar Murat Ayan tarafından araç kamerası ile görüntülenirken büyük şaşkınlığa neden oldu. Yiyecek bulamayan ve aç kaldıkları için domuzların dağdan indikleri tahmin ediliyor. Dağdan inen bazı domuzların ise yavruları ile şehir içinde görüldükleride ifade edildi.

Edremit'te domuzlar sahile indi
Edremit'te domuzlar sahile indi
Edremit'te domuzlar sahile indi
Edremit'te domuzlar sahile indi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Terzioğlu

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