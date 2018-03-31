Edremit'te "1. Geleneksel Sokak Gösterileri"

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Zeytinli Kültür ve Sanat Derneği tarafından, "1. Geleneksel Sokak Gösterileri" etkinliği düzenlendi.

Akçay kordonundaki Cumhuriyet Meydanı'nda çok sayıda vatandaşın ücretsiz olarak izlediği programda Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği şarkıları canlı performansla seslendirildi.

Amatör sanatçıların sahne aldığı konser alkışlarla karşılanırken, dans eğitmenleri tarafından sunulan halk dansları gösterileri de beğeniyle izlendi.

Yöresel folklor oyunları, sirtaki ve tango oynayan dans eğitmenleri ilgi topladı.

Zeytinli Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Teoman Yaşar Dinçer, etkinlikle ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Böyle bir halk gösterisi hep aklımızdaydı ve sonunda ilkini gerçekleştirdik. Artık her yıl Mart aylarının son haftasında bu etkinliğimizi yapacağız. Eksiklerimiz var ama, ileride bunları da gidereceğiz. Etkinliğimizde emeği geçen tüm arkadaşlarımıza ve destekçilerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

Gösterileri izleyen Kezban Ceren Yıldırım ise, "Çok güzel bir organizasyon. İlk defa Akçay'da yapıldı böyle bir etkinlik. Çok faydalı oldu. Konser ve halk oyunları ekipleri çok güzeldi. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz, kutluyoruz" diye konuştu.

Gösteriler, akşam saatlerine kadar davet etti. Programa, Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka da katıldı.