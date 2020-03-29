Edremit Belediyesi, termal oteli sağlık çalışanlarına tahsis etti BALIKESİR'in Edremit Belediyesi'nin işlettiği Güre Afrodit Termal Otel, ücretsiz olarak sağlık çalışanlarına tahsis edildi.

BALIKESİR'in Edremit Belediyesi 'nin işlettiği Güre Afrodit Termal Otel, ücretsiz olarak sağlık çalışanlarına tahsis edildi.

Çin'in Vuhan şehrinde başlayarak dünyayı etkisine alan ve Türkiye'de de görülen koronavirüse karşı önlemler alınmaya devam ediyor. Edremit'te de bu kapsamda, Belediye Başkanı CHP'li Selman Hasan Arslan'ın talimatıyla, ED-BEL bünyesinde hizmet veren Güre Afrodit Termal Otel ücretsiz olarak sağlık çalışanlarına tahsis edildi. Bu şekilde, koronavirüs salgını sürecinde en riskli gruplar içerisinde bulunan sağlık çalışanlarının güvenli ve rahat bir ortamda konaklaması hedeflendi.Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Selman Hasan Arslan, bu zorlu süreçte toplum için sürdürdükleri özverili çalışmalarından dolayı tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Başkan Arslan, "Toplum sağlığı için durmaksızın mücadele eden değerli sağlık çalışanlarımız için belediyemizin konaklama imkanlarını seferber ettik. Sağlık çalışanlarımıza imkanlarımız dahilinde her türlü destek vermeye hazırız. Seferberlik, birlik ve dayanışma içerisinde koronavirüs salgınının üstesinden geleceğiz" dedi.

- Edremitbalıkesir

Kaynak: DHA