Edis ve Aybüke Albere, birbirlerinin kalçalarına vurarak TikTok videosu çekti
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Edis ve Aybüke Albere, birbirlerinin kalçalarına vurarak TikTok videosu çekti

21.12.2020 11:03 | Son Güncelleme: 21.12.2020 11:33

Şarkıcı Edis ve Aybüke Albere, birbirlerinin kalçalarına şaplak attıkları bir TikTok videosu çekti. İkilinin videosu sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Karantinada olduğu dönemde aldığı kilolarla dikkat çeken genç şarkıcı Edis Görgülü, yakın arkadaşı Aybüke Albere ile takipçileri için eğlenceli bir video çekti.

BİRBİRİNİN KALÇALARINA VURDU

İki ünlü isim TikTok için çektikleri videoda birbirlerinin kalçalarına vurdu. Videonun sonunda ise Aybüke'yi kucağına alan Edis, beklenmedik bir hamleyle Albere'ni yere bıraktı. İkilinin videoları ise kısa sürede sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.

SAMİMİ POZLARI OLAY OLMUŞTU

Edis ve Aybüke Albere daha önce de bir işbirliği için yarı çıplak halde poz vermişti. İkilinin yanlış anlaşılan pozu günlerce konuşulmaya devam etmişti.

Edis ve Aybüke Albere, birbirlerinin kalçalarına vurarak TikTok videosu çekti
Edis ve Aybüke Albere, birbirlerinin kalçalarına vurarak TikTok videosu çekti
Haber Yorumları (1)
DELİ FAKI: Kızım kendinizi jokeymi sandınız dehh dehh der gibi olmuş
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500
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 11:42:15. #1.14#
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