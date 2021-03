Edis - Martılar şarkı sözleri! 'Martılar' sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Edis'in yeni şarkısı Martılar Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 100 bin izlenmeyi ve 3 bin beğeniyi geçen şarkının sözleri merak edildi. Peki Edis - Martılar sözleri nelerdir? Detaylar haberimizde.

Edis - Martılar şarkı sözleri merak ediliyor. Martılar sözleri sizlerle...

EDİS - MARTILAR SÖZLERİ

Dinlettin boynu bükük şarkılar

Ses etmem, susarım anıların hatrına

Sen yoksan ölümden ne farkı var?

Gel etme, dön artık üzülecek martılar

---

Kitabına uydur sen yine bana gel

Ben kölen olurum sen gitarıma tel

İlaç ol yaralarıma her acı geçer

Beyaz ol karalarıma bu nasıl keder?

---

Niyetin çat çat çatlatmaksa

İnadına pat pat sallar kalça

Bir de peşimde gezinen alçaklar var

Deliricem sensiz akşamlarda

---

Böyle sevmeden anlamazlar

Görünce durmuyor kan damarda

Gelse kaderimi yazsa baştan

Biraz daha öpsem şu bal yanaktan

---

Anlatsam ağlar şu duvarlar kumar gibi aşk hiç şansım yok

Ne zaman uyansam, konuşsam, düşünsem yine sen oh oh oh

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

25 Mart 2021 tarihinde Youtube'a yüklenen şarkı şuanda 118 bin izlenme ve 3,7 bin beğeniye sahiptir. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:

Söz & Müzik: Emrah Karakuyu

Düzenleme: Ozan Çolakoğlu

A&R: Rıza Okçu

Mix & Mastering: Emre Kıral