Edis - Martılar şarkı sözleri! 'Martılar' sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
Edis'in yeni şarkısı Martılar Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 100 bin izlenmeyi ve 3 bin beğeniyi geçen şarkının sözleri merak edildi. Peki Edis - Martılar sözleri nelerdir? Detaylar haberimizde.
Edis - Martılar şarkı sözleri merak ediliyor. Martılar sözleri sizlerle...
EDİS - MARTILAR SÖZLERİ
Dinlettin boynu bükük şarkılar
Ses etmem, susarım anıların hatrına
Sen yoksan ölümden ne farkı var?
Gel etme, dön artık üzülecek martılar
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Kitabına uydur sen yine bana gel
Ben kölen olurum sen gitarıma tel
İlaç ol yaralarıma her acı geçer
Beyaz ol karalarıma bu nasıl keder?
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Niyetin çat çat çatlatmaksa
İnadına pat pat sallar kalça
Bir de peşimde gezinen alçaklar var
Deliricem sensiz akşamlarda
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Böyle sevmeden anlamazlar
Görünce durmuyor kan damarda
Gelse kaderimi yazsa baştan
Biraz daha öpsem şu bal yanaktan
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Anlatsam ağlar şu duvarlar kumar gibi aşk hiç şansım yok
Ne zaman uyansam, konuşsam, düşünsem yine sen oh oh oh
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
25 Mart 2021 tarihinde Youtube'a yüklenen şarkı şuanda 118 bin izlenme ve 3,7 bin beğeniye sahiptir. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:
Söz & Müzik: Emrah Karakuyu
Düzenleme: Ozan Çolakoğlu
A&R: Rıza Okçu
Mix & Mastering: Emre Kıral