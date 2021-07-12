Edis, Anıl Piyancı ve Ekin Beril kamera karşına geçti
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Edis, Anıl Piyancı ve Ekin Beril kamera karşına geçti

Edis, Anıl Piyancı ve Ekin Beril kamera karşına geçti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Coca Cola'nın reklam kampanyası için bir araya gelen Edis, Anıl Piyancı ve Ekin Beril yeni bir şarkıya imza attı.

Coca Cola'nın reklam kampanyası için bir araya gelen Edis, Anıl Piyancı ve Ekin Beril yeni bir şarkıya imza attı.

'Kainat', dijital platformlarda müzikseverlerle buluştu. Coca Cola reklam kampanyası için bir araya gelen Edis, Anıl Piyancı ve Ekin Beril sözlerini birlikte yazdıkları Kainat parçasına klip çekti. Ekin Beril ve Anıl Piyancı tarafından bestelenen şarkının düzenlemesi Ozan Çolakoğlu'na ait. Beraber yaptıkları ortaklık adına duygularına paylaşan Ekin Beril, farklı tarzlarda ama tek noktada buluştuklarını belirterek 'kainatın incisi' olduklarını söyledi. Anıl Piyancı ise şarkı ismi olarak belirledikleri Kainat'ın kendisine ve müziğine her zaman ilham verdiğini belirtti. Edis; Ekin Beril ve Anıl Piyancı'yla yazın ritmini yükseltmek için bir araya geldiklerinden dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Yakında klibiyle de yazın ritmini yükseltecek Kainat şarkısı, dijital müzik dinleme platformlarında müzikseverlerle buluşuyor.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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