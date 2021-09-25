Son dakika: Edirnekapı Şehitliği'nde kesilen ağacın mezarların üzerine devrilmesi tepki çekti - Haberler
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Son dakika: Edirnekapı Şehitliği'nde kesilen ağacın mezarların üzerine devrilmesi tepki çekti

AA / Ali Cevahir Aktürk - Haberler | Güncel
Son dakika: Edirnekapı Şehitliği'nde kesilen ağacın mezarların üzerine devrilmesi tepki çekti

Son dakika haber... İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerinin, çevre düzenlemesi kapsamında Edirnekapı Şehitliği'nde kestikleri ağacın şehit mezarlarının üzerine devrilmesi, vatandaşların tepkisine neden oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerinin, çevre düzenlemesi kapsamında Edirnekapı Şehitliği'nde kestikleri ağacın şehit mezarlarının üzerine devrilmesi, vatandaşların tepkisine neden oldu.

Alınan bilgiye göre, şehitlikte çevre düzenlemesi yapan ekiplerin kestikleri ceviz ağacı, şehit mezarlarının üzerine devrildi.

Burada kabir ziyaretinde bulunan vatandaşlar, ağaç kesilmesine ve kesilen ağacın şehit mezarlarının üzerine devrilmesine tepki gösterdi.

Çalışma yapan ekipler, tepkiler üzerine şehitlikten ayrıldı.

Son dakika: Edirnekapı Şehitliği'nde kesilen ağacın mezarların üzerine devrilmesi tepki çekti

Son dakika: Edirnekapı Şehitliği'nde kesilen ağacın mezarların üzerine devrilmesi tepki çekti

Son dakika: Edirnekapı Şehitliği'nde kesilen ağacın mezarların üzerine devrilmesi tepki çekti

AA / Ali Cevahir Aktürk - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika: Edirnekapı Şehitliği'nde kesilen ağacın mezarların üzerine devrilmesi tepki çekti - Haberler
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