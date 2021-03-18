Edirnekapı Şehitliği'nde İmamoğlu'na tepki gösteren gazi yakını konuştu: Samimiyetsizliği gördüğüm için yaptım

Edirnekapı Şehitliği'ne düzenlenen Çanakkale Şehitleri'ni anma töreninde gazi yakını olduğunu söyleyen Mustafa İlker Yılmaz "Daha Gara şehitlerinin 40'ı çıkmadı. Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil" diyerek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Yılmaz, "Hatıra ormanı açılışında HDP eş genel başkanıylaydı. Samimiyetsizliği gördüğüm için buna tepki gösterdim. Doğal bir tepkiydi" ifadelerine yer verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü sebebiyle Edirnekapı Şehitliği'nde düzenlenen anma törenine katıldı. Burada şehit mezarlarını ziyaret eden İmamoğlu'na gazi yakını olduğunu söyleyen Mustafa İlker Yılmaz "Daha Gara şehitlerinin 40'ı çıkmadı. Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil" diyerek tepki gösterdi.

"HADSİZLİK YAPIYORSUN, ŞOV YAPIYORSUN"

Şahsın tepkisine karşılık veren İmamoğlu ise, "Sonra konuşuruz. Hadsizlik yapıyorsun, şov yapıyorsun. Seni araştırır bulurum ben merak etme" dedi.

"HATIRA ORMANI AÇILIŞINDA HDP EŞ GENEL BAŞKANIYLAYDI"

İmamoğlu'na tepki gösteren Mustafa İlker Yılmaz konuyla ilgili olarak açıklamada bulundu. Yılmaz, "Törenler yapıldı sonrasında her yıl olduğu gibi şehitlerimizin kabirlerine geçip çiçek bırakılacaktı, dualarla beraber. Ben de oraya geldim dua etmek için, sayın başkanın da orada olduğunu gördüm. Son yaşanan olaylarla alakalı da; bu hatıra ormanı açılışında HDP eş genel başkanıylaydı. Ve bununla alakalı sayın bakanımızın da daha önce, Gara Operasyonu'yla ilgili 'Pervin Buldan da konuyu biliyordu' demişti. Bunun üzerinden de çok uzun bir süre geçmedi. Bu da sıcağı sıcağına bir tepki gösterdim" dedi.

"SAYIN BAŞKAN ARKAMDAN 'ŞOV YAPIYORSUN' DEMİŞ"

Gazi yakını olduğunu belirterek tepkisinin doğal olduğunu savunan Yılmaz, "Ben olayın videosunu kendim izlememiştim, gazi yakını arkadaşlarım var onlar bana gönderdi. Sayın Başkan arkamdan 'şov yapıyorsun, gazi yakını öyle olmaz' demiş. Ben bunu anlayamadım, ben burada spontane, olağan gelişti olay. Ben her yıl buraya geliyorum, organizasyonlara babamın gazi olması nedeniyle. O açıdan bana söz hakkı oldu" şeklinde konuştu.

"SAMİMİYETSİZLİĞİ GÖRDÜĞÜM İÇİN BUNA TEPKİ GÖSTERDİM"

Açıklamalarına devam eden Yılmaz, "Samimiyetsizliği gördüğüm için buna tepki gösterdim. Doğal bir tepkiydi ama sayın başkanın 'gazilik böyle olmaz' demesini de kendisine iade ediyorum. Ben bunu şov için yapmadım, spontane gelişti, ben buraya her yıl geliyorum. Ben orda tepkimi gösterince polis arkadaşlar doğal olarak uzaklaştırdılar. Ben de kendilerine herhangi bir mukavemet göstermedim. Ben orada haklı bir tepki verdim, makul bir tepki verdim, kesinlikle hakaret etmedim, rencide edici bir ifade kullanmadım" ifadelerine yer verdi.

"BAĞIRARAK ŞOK YAPMAYA GAYRET GÖSTERDİ"

Zeytinburnu'ndaki açılış sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu'na şehitlikteki tepki soruldu. İmamoğlu, "Hiçbir tatsızlık olmadı. Ben yüzlerce şehit yakını, gazi yakınıyla kucaklaştım, dertleştim. Acılarımızı paylaştık. Bir vatandaşın bence münasebetsiz bir girişimi oldu. Zira ben kendisine önce konuşmak istiyorum dediğinde, 'konuşalım bekleyin' diye cevap verdim. Sonra orada bağırarak şov yapmaya gayret gösterdi. Yani yapacak bir şey yok. Kimdir bilmiyorum, bakılır. Ama ben orada yüzlerce şehit ailesiyle gazi ailemizle gazilerimizle kucaklaştım, dertleştim. Benimle bu dini duygular üzerinden kimse bu tarz bir ilişkiye girmeye kalkmasın" diye konuştu.