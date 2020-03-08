EDİRNE-Yunanistan sınırındaki göç yolculuğunda 'Hazze' bebek doğdu
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Yunanistan, Edirne, Güncel

EDİRNE-Yunanistan sınırındaki göç yolculuğunda 'Hazze' bebek doğdu

Yunanistan sınırındaki göç yolculuğunda 'Hazze' bebek doğduAVRUPA umuduyla Edirne'nin Pazarkule Sınır Kapısı'na gelen ve burada doğum sancısı tutan Suriyeli Zeynep Alabut, göç yolculuğunda bebeğini dünyaya getirdi.

08.03.2020 13:30 | Son Güncelleme: 08.03.2020 13:32
EDİRNE-Yunanistan sınırındaki göç yolculuğunda 'Hazze' bebek doğdu

Yunanistan sınırındaki göç yolculuğunda 'Hazze' bebek doğdu

AVRUPA umuduyla Edirne'nin Pazarkule Sınır Kapısı'na gelen ve burada doğum sancısı tutan Suriyeli Zeynep Alabut, göç yolculuğunda bebeğini dünyaya getirdi. 'Hazze' adı verilen kız bebek ve annesi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce sahip çıkılarak, bir süreliğine korumaya alındı.

Yunanistan'a geçiş yapmak için Edirne'de Pazarkule Sınır Kapısı çevresinde bekleyen, Suriye'nin İdlib kentinden gelen Zeynep Alabut'un doğum sancısı tuttu. Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve Hazze isminde kız bebek dünyaya getiren Zeynep Alabut'a Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından sahip çıkıldı.

İl müdürlüğü ekipleri, doğumun ardından Pazarkule Sınır Kapısı'nda heyecanla bekleyen baba Necdet Alabut ile anne- kızı buluşturdu. Ekipler daha sonra aileyi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne getirerek, burada misafir etmeye başladı.

Bebeğin 3 bin 600 gram olarak dünyaya sağlıklı getirildiğini söyleyen İl Müdürü Bilgin Özbaş, gazdan etkilenmemesi ve annesinin bakımının sağlıklı ortamda yapılabilmesi için aileyi misafir ettiklerini söyledi. Özbaş, "Önceki gün doğum yapan ve alanda eşini bulamayan anne ve bebeğini baba ile buluşturduk. Bebeğin gazdan etkilenmemesi ve annenin bakımının sağlıklı ortamda yapılabilmesi için anne baba ve bebek ilk kabul birimimizde geçici olarak bakım altına alınmıştır. Anne baba ve bebeğin banyo kıyafet ve diğer ihtiyaçları karşılanmıştır. Bakanımız ve valimizin talimatları doğrultusunda aile çalışma ve Sosyal hizmetler bakanlığı psikososyal destek grubu olarak kadın çocuk yaşlı ve engelli bireylerin insani yaşam koşullarının sağlanması amacıyla tüm personelimiz ve komşu illerden gelen psikososyal destek ekiplerimizle sahada hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

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EDİRNE-Yunanistan sınırındaki göç yolculuğunda 'Hazze' bebek doğdu

Kaynak: DHA

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EDİRNE-Yunanistan sınırındaki göç yolculuğunda 'Hazze' bebek doğdu

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