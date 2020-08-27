EDİRNE Yorgun mermi, aracın tavanına isabet etti Yorgun mermi, aracın tavanına isabet ettiEDİRNE'nin Keşan ilçesinde park halindeki otomobilin tavanına yorgun mermi isabet etti.

Yorgun mermi, aracın tavanına isabet etti

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde park halindeki otomobilin tavanına yorgun mermi isabet etti.

Olay, sabah saatlerinde Büyük Cami Mahallesi Alacakaya Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde park halinde olan 34 DF 9676 plakalı otomobilin tavanına, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan yorgun mermi isabet etti. Aracın tavanında maddi hasar oluşurken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı. Polis, ateş eden kişinin kimliğinin belirlenerek, yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA