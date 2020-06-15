Edirne'ye girişlerde kısıtlama kapsamında önlemler artırıldı
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Edirne'ye girişlerde kısıtlama kapsamında önlemler artırıldı

Edirne'ye girişlerde kısıtlama kapsamında önlemler artırıldıEDİRNE Valiliği'nin, HDP'nin yürüyüş kararının ardından önlem amaçlı aldığı kente giriş kısıtlaması kapsamında polis ve jandarma ekipleri, kontrol noktaları oluşturdu.

15.06.2020 20:46 | Son Güncelleme: 15.06.2020 20:53

Edirne'ye girişlerde kısıtlama kapsamında önlemler artırıldı

EDİRNE Valiliği'nin, HDP'nin yürüyüş kararının ardından önlem amaçlı aldığı kente giriş kısıtlaması kapsamında polis ve jandarma ekipleri, kontrol noktaları oluşturdu. Kontrol noktalarında, Edirne gişelerinden giren araçlar durdurularak kimlik kontrolü yapıldı.

Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, HDP'nin Edirne ve Hakkari'den Ankara'ya bugün başlatacağını açıkladığı yürüyüş öncesi, koronavirüs salgınının devam ettiği belirtilerek, TBMM'de CHP İstanbul eski Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu, HDP Diyarbakır eski Milletvekili Musa Farisoğulları ve HDP Hakkari eski Milletvekili Leyla Güven'in hüküm giydiklerine dair kesinleşen mahkeme kararlarına istinaden milletvekillerinin düşürüldüğü, bu nedenle kentte protesto amaçlı toplanma çağrıları yapıldığı kaydedildi. Valilik, il genelinde 14-17 Haziran tarihleri arasında toplantı, her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık hava toplantısı, yürüyüş, protesto eylemi, oturma eylemi, açlık grevi, stant açma, çadır kurma, imza kampanyası, konser, gibi etkinlikleri yasakladı ve Edirne'ye girişlere kısıtlama getirdi.

EDİRNE GİRİŞİNDE ÖNLEMLER ARTIRILDI

HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi önünden bugün başlatılacağını duyurduğu yürüyüş nedeniyle kentte sıkı güvenlik önlemi alındı. Valiliğin aldığı kısıtlama kararı kapsamında kent girişinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kontrol noktaları oluşturdu. Bu noktalarda, Edirne gişelerinden giren araçlar durdurularak kimlik kontrolü yapıldı. Ekipler, araçların bagajlarını da kontrol ederken koronavirüs önlemleri kapsamında da uyarılarda bulundu.

Kent içinde de önlemler üst seviyeye çıkarıldı. Polis ekipleri, Selahattin Demirtaş'ın tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'ne giden tüm yollarda kontrol noktaları oluşturdu. Ekipler, araçları buralardan kontrollü olarak geçirdi.

Edirne'ye girişlerde kısıtlama kapsamında önlemler artırıldı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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