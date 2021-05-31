Edirne Valisi Canalp, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'nü ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Edirne Valisi Canalp, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'nü ziyaret etti

Edirne Valisi Canalp, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'nü ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın koordinesinde hayata geçirilen "Ceza Adalet Sisteminde Mağdur Haklarının Güçlendirilmesi" Projesi kapsamında Edirne Adliyesi'nde kurulan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın koordinesinde hayata geçirilen "Ceza Adalet Sisteminde Mağdur Haklarının Güçlendirilmesi" Projesi kapsamında Edirne Adliyesi'nde kurulan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak'tan bilgi alan Vali Canalp, müdürlükte yargı sürecinin her aşamasında mağdur kadın, çocuk ve yaşlılar gibi kırılgan gruplara uzmanlar tarafından destek verdiği belirtti.

Merkezin kurulmasında Başsavcı Karabacak'ın büyük emekleri olduğunu ifade eden Vali Canalp," Kendisine teşekkür ediyorum. Burası çocuklarımızın ifadelerinin alındığı ve işlemlerin yapıldığı merkez. Mağdurların burada tramvaya uğramadan özel şekilde, psikologlar ve uzmanlar yardımıyla ifadeleri alınabilecek. Edirne'mize hayırlı olsun" dedi.

Ziyarette, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt da yer aldı.

Edirne Valisi Canalp, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'nü ziyaret etti
Edirne Valisi Canalp, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'nü ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hasan Polatkan Devlet Bahçeli Adnan Menderes Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hülya Avşar Burak Sergen İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Enes Ünal Arda Turan Ünal Aysal Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Edirne Valisi Canalp, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'nü ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.05.2021 13:42:06. #1.13#

title