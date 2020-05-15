Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden kuru gıda yardımları devam ediyor
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Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden kuru gıda yardımları devam ediyor

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden kuru gıda yardımları devam ediyor Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü, ecdadın asırlık geleneklerini yaşatmaya devam ediyor.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden kuru gıda yardımları devam ediyor
15.05.2020 20:19 | Son Güncelleme: 15.05.2020 20:19

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden kuru gıda yardımları devam ediyor

EDİRNE - Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü, ecdadın asırlık geleneklerini yaşatmaya devam ediyor.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, düzenlediği basın toplantısında, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Güneren, Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak Edirne ve Kırklareli'nin yanı sıra yurtdışına; Bosna Hersek, Kosova ve Makedonya'da yaşayan soydaşlara düzenli olarak kuru gıda paketi gönderildiğini söyledi.

Güneren, "Yılın 12 ayı düzenli olarak 313 adedi Edirne'de, 324 adedi de Kırklareli'nde olmak üzere toplam 637 aileye kuru gıda paketi verilmektedir. Bu vesileyle Edirne'de 700, Kırklareli'nde 775, toplamda bin 475 kişiye ulaşılmaktadır. Kuru gıda paketleri ve tipi olarak üçe ayrılmış olup, tipi 1-2 kişilik, tipi 3-4 kişilik, tipi ise 5 ve üzeri kişilik ailelere dağıtılmaktadır. Tarım Kredi Kooperatifince hijyenik ortamda aylık olarak hazırlanan kuru gıda paketleri, temassız ortamda düzenli olarak ihtiyaç sahiplerine kargo yoluyla teslim edilmektedir. Her ay düzenli bir şekilde yapılan sosyal yardımlar Ramazan ayında da hak sahiplerine teslim ediliyor. Ayrıca yurtdışına, Bosna Hersek, Kosova ve Makedonya'ya düzenli olarak kuru gıda paketi gönderilmektedir. Örneğin Bosna Hersek Cumhuriyetine Ramazan ayı dolayısıyla 5 bin adet paket bugün Kapıkule sınır kapısından çıkış yapacaktır" dedi.

Kaynak: İHA

Manşet

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