Edirne Tarım ve Orman Müdürü Bayazıt, saman depolarında çıkan yangınlardan zarar gören üreticileri ziyaret etti
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Edirne Tarım ve Orman Müdürü Bayazıt, saman depolarında çıkan yangınlardan zarar gören üreticileri ziyaret etti

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Bayazıt, saman depolarında çıkan yangınlardan zarar gören üreticileri ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Uzunköprü'ye bağlı Kadıköy ve Karayayla köylerinde çıkan saman yangınlarında depo, ekipman ve yemleri zarar gören üreticileri ziyaret etti.

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Uzunköprü'ye bağlı Kadıköy ve Karayayla köylerinde çıkan saman yangınlarında depo, ekipman ve yemleri zarar gören üreticileri ziyaret etti.

Bayazıt, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Nazan Tükarslan ve Uzunköprü İlçe Müdürü Burak Esen ile yangın nedeniyle zarar olan alanlarda inceleme yaptı, üreticilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bayazıt, son günlerde kentin farklı noktalarında depolanmış saman balyalarında yangınlar yaşandığını anımsattı.

Kadıköy ve Karayayla köylerinde samanların tutuşması sonucu ahır, depo, ekipman ve hayvan yemlerinin zarar gördüğünü aktaran Bayazıt, vatandaşların depolama yaparken gerekli önlemler alması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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