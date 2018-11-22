Edirne Süloğlu Belediye Başkanı'nın Makam Koltuğuna Haciz-1

Edirne'de bir akaryakıt şirketi alacaklarına karşılık Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran'ın makam koltuğu, masası, sandalyesine ve televizyonuna haciz işlemi yaptırdı. El konulan makam koltuğu ve sandalyeler bir belediye çalışanına yediemin olarak bırakılırken, Süloğlu Belediye Başkanı Ormankıran işlemin para almaya yönelik olmadığı ve şirketle 3 konudan devam eden mahkemeler sonucunda alacaklı duruma geçeceklerini söyledi.

Süloğlu Belediyesi, 2014 yılında seçimlerden 1 hafta önce belediye araçları için sağlanan akaryakıt ihtiyacı için İstanbullu bir akaryakıt firmasıyla anlaştı. Seçimlerin ardından göreve gelen CHP'li Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, yaklaşık 850 bin liralık olan borcun büyük bir kısmını ödedi. Ancak şirket alacaklarına karşılık dönem dönem belediyenin Edirne kent merkezine yolcu taşıyan araçlarına haciz koydurarak sattırdı. Dün de yaklaşık 100 bin liralık alacağı kaldığı öğrenilen firma sahibi Edirne İcra Müdürlüğü yetkilileriyle Süloğlu Belediyesi'ne gelerek başkanın makam koltuğu, masası, odasındaki sandalyeleri ve televizyonuna haciz işlemi yaptırdı. İcra yetkilileri işlemlerin ardından el hacze konu olan eşyaları başka bir belediye çalışanına yedi emin olarak bırakıp belediyeden ayrıldı.

'AMAÇLARI PARAYI TAHSİL ETMEK DEĞİL'

Süloğlu Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Ormankıran, şirketin parayı tahsil etme amacında olmadığını söyledi. Borcun büyük bir kısmının ödediğini ve şirket ile 3 konudan mahkemelik olduklarını ifade eden Ormankıran, 2014 seçimlerine 1 hafta kala akaryakıt ihalesi yapılarak bu firma ile anlaşılmış. Göreve geldiğimizde yaklaşık 850 bin lira borç vardı. Biz bunu her ödeme yaptığı tarihlerde fazla yatırarak borcu büyük oranda ödedik. Biz hem aldığımız yakıtın parasını öderken bir taraftan da birikmiş borcumuzu ödüyorduk. Ama arkadaşlar bize mazot veremeyeceklerini beyan ederek icra işlemlerini başlattılar. ve bu icra işlemleri 4-4.5 yıldan bu yana devam ediyor. Daha önceden bizim gayrimenkullerimize icra yaptılar ve araçlarımıza icra işlemi yaptılar. Araçlarımızın icradan satışları şu anda da devam ediyor. Fakat belediyemizin vergi dairesine ve sosyal güvenlik kurumuna eskiden kalan bir borçlarının olduğundan dolayı para alamadıklarını beyan ettiler. Dün yine hacze geldiler. Benden herhangi bir izin almadan makamda cep telefonuyla kayıt yaptıklarını ve daha sonradan da onu servis ettiklerini öğrendim. İcra sonucunda da makam koltuğu, masa ve sandalyeyi 2 televizyonu da bizim çalışanımıza yediemin olarak teslim ettiler şeklinde konuştu.

Akaryakıt firması ile 3 konudan davalık olduklarını ve yargı sürecinin devam ettiğini kaydeden Ormankıran, Evet borcumuz var ama şu anda devam eden 3 davamızdan dolayı davalar lehimize sonuçlandığında Süloğlu Belediyesi bu firmadan alacaklı duruma düşeceğine inanıyorum. Biz mazotumuzu da aldık ama borcumuzu fazlasıyla ödedik. Karşı dava da açtık. Bizim müfettişlerimizin de tespit ettiği. Bizim tanklarımızın bu kadar mazotu alamayacağı kadar yüksek faturalar kesildiğini tespit ettik. Bizde gelen müfettişlerimiz aracılığıyla bu şirket 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava görüyor, dava devam ediyor. Firma özel günlerimizi seçiyor ve bu günlerde haciz işlemleri yapmaya çalışıyor. Amaçları parayı tahsil etmek değil dedi.

Ormankıran, haczedilene eşyaların 2 bin 500 lira civarında olduğunu belirerek, yapılan haciz işleminin yasal olmadığını ve hukuki yollara başvuracaklarını da sözlerine ekledi.