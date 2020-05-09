EDİRNE Sağlıkçının 2 yaşındaki kızına, belediye başkanından 'doğum günü' sürprizi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

EDİRNE Sağlıkçının 2 yaşındaki kızına, belediye başkanından 'doğum günü' sürprizi

EDİRNE Sağlıkçının 2 yaşındaki kızına, belediye başkanından 'doğum günü' sürprizi
09.05.2020 21:48 | Son Güncelleme: 09.05.2020 21:51

Sağlıkçının 2 yaşındaki kızına, belediye başkanından 'doğum günü' sürpriziEDİRNE'de, Keşan Devlet Hastanesi'nde çalışan Özlem Bağırtlak, koronavirüs nedeniyle göremediği 2 yaşındaki kızı Ayşe Sena'nın doğum gününü, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu aracılığıyla cep telefonu...

Sağlıkçının 2 yaşındaki kızına, belediye başkanından 'doğum günü' sürprizi

EDİRNE'de, Keşan Devlet Hastanesi'nde çalışan Özlem Bağırtlak, koronavirüs nedeniyle göremediği 2 yaşındaki kızı Ayşe Sena'nın doğum gününü, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu aracılığıyla cep telefonu üzerinden görüntülü görüşmeyle kutladı.

Keşan Devlet Hastanesi Acil Servis'te veri giriş personeli olarak görev yapan Özlem Bağırtlak, koronavirüs nedeniyle bir süredir göremediği kızının doğum gününü kutlamak için Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'na ulaştı. Başkan Helvacıoğlu, bunun üzerine anneannesi Gülnaz ve dedesi İsmail Yılmaz'ın yanında kalan Ayşe Sena'nın Yukarı Zaferiye Mahallesi Tarhan Sokak'taki evine gitti. Anne Özlem Bağırtlak, Mustafa Helvacıoğlu aracılığıyla cep telefonu üzerinden görüntülü görüşme yaparak, kızı Ayşe Sena'nın doğum gününü kutladı. Ayşe Sena, daha sonra getirilen pastadaki mumları üfledi.

Başkan Helvacıoğlu, koronavirüs ile mücadelede her zaman sağlık çalışanlarının yanında olduklarını belirterek, "Bu süreçte fedakarca mücadele veren sağlık çalışanlarımızın her zaman yanındayız. Sağlık çalışanlarımız bu süreçte kendi aileleriyle değil bizlerle ilgileniyor. Ayşe Sena kızımız bugün 2 yaşına bastı. Biz de ona sarılamıyoruz ama annesinin yerine doğum gününü kutluyoruz. Fedakarlıkları için minnetarız" dedi.

Özlem Bağırtlak da Başkan Mustafa Helvacıoğlu'na teşekkür etti.

EDİRNE Sağlıkçının 2 yaşındaki kızına, belediye başkanından 'doğum günü' sürprizi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Grup Yorum üyesi Gökçek'in cenazesi memleketine getirildi, mahalleli sokağa döküldü Haber
Grup Yorum üyesi Gökçek'in cenazesi memleketine getirildi, mahalleli sokağa döküldü
Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz Haber
Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz
New York'ta korona bağlantılı çocuk hastalığı nedeniyle 3 çocuk daha öldü Haber
New York'ta korona bağlantılı çocuk hastalığı nedeniyle 3 çocuk daha öldü
Kanal D'den istifa eden Buket Aydın'ın yerine Deniz Bayramoğlu getirilecek Haber
Kanal D'den istifa eden Buket Aydın'ın yerine Deniz Bayramoğlu getirilecek
Sevda Noyan tartışma yaratan sözleriyle ilgili geri adım attı: Ben orada FETÖ'den bahsediyorum Haber
Sevda Noyan tartışma yaratan sözleriyle ilgili geri adım attı: Ben orada FETÖ'den bahsediyorum
İngiltere'de 9 Mayıs itibarı ile koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 346 kişi daha arttı Haber
İngiltere'de 9 Mayıs itibarı ile koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 346 kişi daha arttı
Ceren Özdemir'in annesinden yürek burkan sözler
Ceren Özdemir'in annesinden yürek burkan sözler
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne araç sayım sistemi kuruluyor
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne araç sayım sistemi kuruluyor
Van'da taziye çadırı kurulan mahallede vaka sayısı 75'e yükseldi
Van'da taziye çadırı kurulan mahallede vaka sayısı 75'e yükseldi
Yasağa uymayan vatandaşa, bir ekmek 400 TL'ye mal oldu
Yasağa uymayan vatandaşa, bir ekmek 400 TL'ye mal oldu
Görüntü Türkiye'de kaydedildi! 14 yaşındaki çocuklarla silahlı ev baskını kamerada
Görüntü Türkiye'de kaydedildi! 14 yaşındaki çocuklarla silahlı ev baskını kamerada
Tabutla dans eden fenomen grubun lideri Benjamin Aidoo: Essien nedeniyle Chelsea'yi tutuyorum
Tabutla dans eden fenomen grubun lideri Benjamin Aidoo: Essien nedeniyle Chelsea'yi tutuyorum
Çaldığı araçla market soymak isteyen hırsız, peşinden birilerinin geldiğini görünce kaçtı
Çaldığı araçla market soymak isteyen hırsız, peşinden birilerinin geldiğini görünce kaçtı
Son dakika: Beşiktaş'ta bir futbolcu ve bir çalışanda koronavirüs tespit edildi
Son dakika: Beşiktaş'ta bir futbolcu ve bir çalışanda koronavirüs tespit edildi
Karantinadan kaçıp polise zor anlar yaşattı, olayın altından çaresizlik çıktı
Karantinadan kaçıp polise zor anlar yaşattı, olayın altından çaresizlik çıktı
Lakers'ın eski yıldızı Shannon Brown, evine giren iki kişiye tüfekle ateş açtı
Lakers'ın eski yıldızı Shannon Brown, evine giren iki kişiye tüfekle ateş açtı
Jüpiter'in yeryüzünden en detaylı fotoğrafı çekildi
Jüpiter'in yeryüzünden en detaylı fotoğrafı çekildi
Mehmet Zeki Çelik: Transfer için talipler var ancak Lille'de mutluyum
Mehmet Zeki Çelik: Transfer için talipler var ancak Lille'de mutluyum
Sabiha Gökçen Havalimanı 28 Mayıs'ta tekrar açılmaya hazırlanıyor
Sabiha Gökçen Havalimanı 28 Mayıs'ta tekrar açılmaya hazırlanıyor
Korona nedeniyle psikolojisi bozulan emekli polis, not bırakıp intihar etti
Korona nedeniyle psikolojisi bozulan emekli polis, not bırakıp intihar etti
ABD'de işsizlik oranı koronavirüsün etkisiyle tarihin en yüksek seviyesine ulaştı
ABD'de işsizlik oranı koronavirüsün etkisiyle tarihin en yüksek seviyesine ulaştı
Wolfsburg, Tolga Ciğerci'nin ardından Max Kruse'yi de transfer etmek istiyor
Wolfsburg, Tolga Ciğerci'nin ardından Max Kruse'yi de transfer etmek istiyor
Hükümetin 4 aşamalı normalleşme planı: Tedbirler kademeli olarak kalkacak, ilk aşama 2 gün sonra başlayacak
Hükümetin 4 aşamalı normalleşme planı: Tedbirler kademeli olarak kalkacak, ilk aşama 2 gün sonra başlayacak
Finansal açıdan zor günler geçiren Arjantin 9'uncu kez iflas ediyor
Finansal açıdan zor günler geçiren Arjantin 9'uncu kez iflas ediyor
Dün akşam tarihi bir an yaşandı: İlk yurt içi yük treni Marmaray'dan geçti
Dün akşam tarihi bir an yaşandı: İlk yurt içi yük treni Marmaray'dan geçti
Maskeli magandalar, güpegündüz saldırdı! O anlar kamerada
Maskeli magandalar, güpegündüz saldırdı! O anlar kamerada
Mbappe, gol krallığı için Ben Yedder'e de ödül verilmesini istiyor
Mbappe, gol krallığı için Ben Yedder'e de ödül verilmesini istiyor
Aç kalan tilki, İstanbul'un ortasında yemek aradı
Aç kalan tilki, İstanbul'un ortasında yemek aradı
Günlük burç yorumları 9 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 9 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Batı dünyasında siyaset yine hareketli! Trump'tan Merkel'e 'İkinci Dünya Savaşı' telefonu
Batı dünyasında siyaset yine hareketli! Trump'tan Merkel'e "İkinci Dünya Savaşı" telefonu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Özgür Özel Deniz Gezmiş Fahrettin Koca Süleyman Soylu
Magazin Tarkan Sinem Kobal Ersin Korkut Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Can Bartu Lionel Messi Fernando Muslera Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Mhp Mayıs Kadın Avrupa
Şu an buradasınız: EDİRNE Sağlıkçının 2 yaşındaki kızına, belediye başkanından 'doğum günü' sürprizi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.5.2020 21:56:00. #1.15#
title