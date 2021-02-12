Edirne'nin tarihi lezzeti 'badem ezmesi' coğrafi işaret aldı

EDİRNE'de Osmanlı'dan günümüze miras tarihi lezzet badem ezmesi tatlısı, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ETSO) başvurduğu Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret aldı. ETSO Başkanı Recep Zıpkınkurt, çalışmalarının meyvesini almaktan mutlu olduklarını belirterek, "Badem ezmemiz zaten biliniyor ama bundan sonra önce Türkiye'de, sonra da tüm dünyada pazarlamanın, ticaretleştirmenin önünü açmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Edirne'de saray mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden olan, günümüzde kentin gastronomi alanında markası haline gelen badem ezmesi, Ticaret ve Sanayi Odası'nın 9 yıllık çalışmasının ardından coğrafi işaret aldı. 2012'de odanın başlattığı süreçte meşhur tatlının üretiminde kullanılan bademlerin Edirne'de üretildiği ve bu süreçte tamamen bölgenin malzemelerinin kullanıldığı belgelendi. Uzun süren çalışmaların ardından Edirne badem ezmesi olarak coğrafi işaretle tescillenen ürün için basın toplantısı gerçekleştiren ETSO Başkanı Recep Zıpkınkurt, çalışmaların meyvesini aldıkları için mutlu olduklarını belirtti.

'TÜM DÜNYA'YA PAZARLAMAK İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Kente özgü Edirne beyaz peyniri, mis sabunu, tava ciğeri, Deva-i Misk, Keşan satır eti, İpsala pirinci, Keşan siğili bamyasından sonra badem ezmesinin de coğrafi işaret aldığını söyleyen Zıpkınkurt, "Bugün bu mutlu sona ulaştık. Bu gurur başta üreticilerimizin, bizlerin, Edirne'nin. Bu onuru bize yaşattıkları için de badem ezmesi üreticilerine ayrıca teşekkür ediyorum. İller yöresel ürünleriyle, bu ürünleri ülkeye tanıtmakla çalışmalar yapıyorlar. Biz de, coğrafi işaretli ürünlerimizi tanıtmak ve bunların sayılarını arttırmakla ilgili Ticaret ve Sanayi Odası olarak ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bildiğiniz gibi daha önceki yıllarda alınan Edirne beyaz peyniri, geçtiğimiz yıl aldığımız Edirne mis sabunu, bugün bir yenisini eklediğimiz badem ezmemiz ve gelecekte girişimlerini yaptığımız bir çok Edirne'ye has yöresel ürünlerin tescilleriyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Badem ezmemiz zaten biliniyor ama bundan sonra önce Türkiye'de ondan sonra da tüm dünyada pazarlamanın, ticaretleştirmenin önünü açmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

'EDİRNE'DEN AMERİKA'YA BADEM EZMESİ GİTMESİ KADAR MUTLU EDECEK BİR ŞEY OLAMAZ'

Badem ezmesinin sadece Türkiye içi değil, sınır ötesine de ihraç edildiğini ifade eden Zıpkınkurt, "Bu arada ciddi anlamda katkıda bulunan üreticilerimizin kendilerini yenileyerek, kendilerini her geçen gün yeni dünyaya hazırlayarak dükkanlarından yaptığı satışların dışında diğer illere açtıkları temsilciliklerle, bayiliklerle veya e-ticaret sistemiyle Türkiye'deki diğer alıcılara ulaştırmaktaki başarılarını da kutlamak istiyorum. İhracat yapan arkadaşlarımız var, bu da bizi çok mutlu ediyor. Edirne'den Amerika'ya badem ezmesi gitmesi kadar beni mutlu edecek bir şey olamaz. Bir Dubai seyahatinde baktım Edirne'nin bademezmesi, bademli kurabiyesi var. Bundan daha mutluluk verecek bir şey var mı? O nedenle arkadaşlarımı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Zıpkınkurt, Edirne çinisi, bez bebekler, talika, Ayşekadın fasulye, minyatür kıspet, akıtma, ciğer sarma, ipek böcekçiliği, çeltik tarağı, kabak çekirdeği, Karaağaç biberi, Lalapaşa kara çalı balı, Edirnekari, kurbağa bacağı ve kırmızı dipli mum için de coğrafi işaret çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Edirneli şekerlemeci Arif Meriç de, üreticiler olarak coğrafi işaret alınmasından memnuniyet duyduklarını belirtti. Meriç, "Coğrafi işaret almamız tesadüfi değildir çünkü bademezmesi yüzyıllara meydan okuyan, tarihimizden gelen bir lezzet. Edirne'nin badem ezmesinin coğrafi işaret almasının en büyük sebeplerinden bir tanesi de Edirne'nin bademleri ve bu yetişen bademlerden yapılan ezmenin rahiyasının bol olması ve sade bir kahveyle beraber içildiğinde insana huzur vermesinden dolayı coğrafi işaret tam 12'den vurulmuştur" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgay GÜLER