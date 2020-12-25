Edirne'nin neyi meşhur? Edirne'nin meşhur olan yiyecekleri ve içecekleri nelerdir? Edirne'nin nesi meşhur?

Türkiye'de yer alan illerimizin ayrı ayrı meşhur olan yiyecekleri vardır. İllerimizden birisi olan Edirne'nin nesi meşhur, neyi meşhur? Edirne'de yenilebilecek yemekler nelerdir? Edirne'nin en meşhur içecekleri nelerdir? Edirne'nin en meşhur yemekleri, Edirne'nin en meşhur yerleri, turistik bölgesi, yiyecekleri haberimizde...

Ülkemizde bütün illerin kendilerine özel meşhur bir şeyleri vardır. Bazı illerin 1 tane meşhur yiyeceği veya yeri olurken bazı illerimizin ise birden fazla şeyi meşhurdur. Peki Edirne'nin neyi meşhurdur, Edirne'nin nesi meşhur? Edirne'nin en meşhur yiyecekleri nelerdir?

EDİRNE'NİN NEYİ MEŞHUR?

Edirne ilimizin en meşhur yiyecekleri ve içeceklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Tava Ciğeri

Zerde

Kabak Kalye

Elbasan Tava

Zirva

Kandilli Mantı

Ciğer Sarma

Piyaziye

Mutancana

Gerdan Tatlısı

Kadınbudu Köfte

Soğanlı Tavuk Yahni

Mamzana

Edirne'nin en meşhur yiyecekleri ve içecekleri bu şekildedir. Bunların dışında da illaki meşhur olan şeyleri mevcuttur. Fakat en popülerleri bunlardır diyebiliriz.