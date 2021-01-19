Son dakika gündem: Müftülük binası yangında kullanılamaz hale geldi
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Son dakika gündem: Müftülük binası yangında kullanılamaz hale geldi

19.01.2021 06:43 | Son Güncelleme: 19.01.2021 06:58

Son dakika gündem haberi... Edirne Müftülüğünün iki katlı ahşap binası çıkan yangında tamamen yandı.

Edirne Müftülüğünün iki katlı ahşap binası çıkan yangında tamamen yandı.

Alınan bilgiye göre, Selimiye Camisi yakınlarında Ercan Biçer Sokak'taki binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çok sayıda itfaiye ekibi, yanan binaya müdahalede bulundu.

Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Son dakika gündem: Müftülük binası yangında kullanılamaz hale geldi
Son dakika gündem: Müftülük binası yangında kullanılamaz hale geldi
Son dakika gündem: Müftülük binası yangında kullanılamaz hale geldi
Son dakika gündem: Müftülük binası yangında kullanılamaz hale geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Baran

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