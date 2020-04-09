EDİRNE Marangozdan, işyerine giren hırsıza ilginç tepki Marangozdan, işyerine giren hırsıza ilginç tepkiEDİRNE'nin Keşan ilçesinde işyerinden kabloları çalınan marangoz Ethem Koç (50), kapısına "Kablo hırsızı arkadaş, dükkana girip kabloları kesip çalma.

Marangozdan, işyerine giren hırsıza ilginç tepki

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde işyerinden kabloları çalınan marangoz Ethem Koç (50), kapısına "Kablo hırsızı arkadaş, dükkana girip kabloları kesip çalma. Her hafta sonu gel, 5 dükkan sana 50'şer lira vereceğiz" yazılı karton asarak ve yazıhanesinin kapısına tahtalar çakarak, tepki gösterdi.

Olay, İspat Cami Mahallesi'ndeki Keşan Küçük Sanayi Sitesi 25'inci blokta meydana geldi. Sanayide 16 yıldır marangozluk yapan Ethem Koç'a ait marangozhaneye giren şüpheli yada şüphelilerce 800 lira değerinde elektrik kablosu çalındı. Koç'la aynı blokta yer alan 3 işyerine de belirli aralıklarla 5 kez hırsız girerek, kablo çaldı.

Ethem Koç, yaşanan hırsızlık olayına ilginç bir tepki gösterdi. Koç, marangozhanenin sürgülü demir kapısına "Kablo hırsızı arkadaş, dükkana girip kabloları kesip çalma. Her hafta sonu gel, 5 dükkan sana 50'şer lira vereceğiz" yazılı karton asarken, yazıhanesinin kapısını ise tahtalar çakarak, kapattı.

'TEPKİ İÇİN BÖYLE BİR YAZI YAZDIM'

Ethem Koç, aynı blokta yer alan 3 işyerine son 1.5 aylık sürede 6 kez hırsız girdiğini ve elektrik kablolarının çalındığını belirterek, "Genelde marangoz ve plastikçi dükkanlarına giriyor. Sadece kabloları çalıyor. Başka bir şey almıyor. Poliste çağırdım ancak henüz herhangi bir şey çıkmadı. Demir parmaklıklarda yaptırdık. Komşularımda yaptırdı. Ama en son komşumun da demir tellerini kesip içeri girmişler. Bu kabloları yakıp içindeki bakırı hurdacılara satıyorlar. Hurdacıların bu bakırı almamaları lazım. Bende tepki için böyle bir yazı yazdım. Ben parasını veririm. Gelip kabloları çalmasın" dedi.

Kaynak: DHA