EDİRNE LAVANTA TARLA GÜNLERİ'NE TRAKYA'NIN 9/8'LİK HAVALARIYLA FİNAL
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EDİRNE LAVANTA TARLA GÜNLERİ'NE TRAKYA'NIN 9/8'LİK HAVALARIYLA FİNAL

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

EDİRNE'de düzenlenen 'Lavanta Tarla Günleri?, esnafın lavantalı yaptığı tarihi lezzet badem ezmesi ikramı ve Trakya'nın 9/8'lik havalarıyla sona erdi.

EDİRNE'de düzenlenen 'Lavanta Tarla Günleri?, esnafın lavantalı yaptığı tarihi lezzet badem ezmesi ikramı ve Trakya'nın 9/8'lik havalarıyla sona erdi.

Bu yıl 11-15 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen 4'üncü 'Lavanta Tarla Günleri'nin son günü, renkli görüntülere sahne oldu. Vatandaşlar, Roman Müzik Topluluğu konseriyle mor tarlalarda göbek atıp gönüllerince eğlendi. Edirneli esnaflar, lavantalı badem ezmesi ikram etti. Tarihi lezzeti, lavantayla buluşturan esnaflar Arif Meriç ve Bahri Dinar, 9/8'lik türküler eşliğinde vatandaşlara badem ezmesi dağıttı. Edirneli şekerlemeci Arif Meriç, yurt içi ve yurt dışından gelen herkesi kentteki lavanta bahçelerine davet etti.

Yaptıkları bir kazan lavantalı badem ezmesini vatandaşa dağıtan Arif Meriç, "Bir kazan yaptık. Bizim kazanlarımız bereketlidir. Yıllardır yapıyoruz. Lavanta bahçesine badem ezmesini getirdik. Bir lezzet, bir koku, bir tat yanına sade kahveyle içtiğinizde inanın kendinizden geçeceksiniz. Ben inanıyorum ki, Edirne badem ezmesine bundan sonra lavantalı badem ezmesi çeşidi de eklenmiştir" dedi.

Tüm dünyanın koronavirüsten bunaldığını belirten Meriç, lavanta bahçelerinin ilaç gibi geldiğini belirterek, "Bütün dünya bunaldı. Bu koronavirüsten kaçıp bir nefes almak isteyen varsa, Edirne'ye gelin, şu lavanta bahçelerinde bir nefes alın. Bir buçuk seneden beri yattık, her yerimiz çürüdü. Bu durumu lavantayla tamir edelim. Bir tarafta ezmeyi yiyelim, bir tarafta da oynayalım ve hayatımızı daha da güzelleştirelim" diye konuştu.

'9/8'LİK FİNAL YAPMAK İSTEDİK'

Esnaf Bahri Dinar ise lavanta günlerine adına yakışır bir final yapmak istediklerini söyleyerek,

"Bugün, Edirne Valiliğimizin düzenlemiş olduğu lavanta tarlası etkinliğindeyiz. Son gün olduğu için biz de Arif arkadaşımla beraber Edirneli esnaflar olarak bugüne özel, adına uygun olsun diye lavantadan badem ezmesi yaptık. Edirne'nin badem ezmesi çok ünlüdür, onu lavanta kokulu yaptık. Finali de gidelim lavanta tarlasına, Edirneliler ile 9/8'lik bir final yapalım dedik ve buradayız. Binlerce badem ezmesi yaptık, umarım herkese yeter" dedi.

Etkinlik, Akademi Rumeli Halk Oyunları Topluluğu'nun gösterisi ve Edirne Belediyesi Bandosu'nun konseriyle sona erdi.

EDİRNE LAVANTA TARLA GÜNLERİ'NE TRAKYA'NIN 9/8'LİK HAVALARIYLA FİNAL
EDİRNE LAVANTA TARLA GÜNLERİ'NE TRAKYA'NIN 9/8'LİK HAVALARIYLA FİNAL
EDİRNE LAVANTA TARLA GÜNLERİ'NE TRAKYA'NIN 9/8'LİK HAVALARIYLA FİNAL
EDİRNE LAVANTA TARLA GÜNLERİ'NE TRAKYA'NIN 9/8'LİK HAVALARIYLA FİNAL

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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