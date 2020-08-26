EDİRNE Keşan'da, 'Keşanlı Ali' heykeline yine zarar verildi
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EDİRNE Keşan'da, 'Keşanlı Ali' heykeline yine zarar verildi

Keşan'da, 'Keşanlı Ali' heykeline yine zarar verildiEDİRNE'nin Keşan ilçesinde belediye tarafından yeniden düzenlenen Artı Çarşı'da bulunan Keşanlı Ali heykeline zarar verildi.

26.08.2020 15:15 | Son Güncelleme: 26.08.2020 15:21

Keşan'da, 'Keşanlı Ali' heykeline yine zarar verildi

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde belediye tarafından yeniden düzenlenen Artı Çarşı'da bulunan Keşanlı Ali heykeline zarar verildi. Keşan Belediye Başkanı AK Parti'li Mustafa Helvacıoğlu, tepki göstererek, "Bu şehir bizim. Birlikte güzelleştireceğiz. Yazık, günah, gelmişler yine kırmışlar. Maalesef, üzgünüm. Ama yılmayacağız" dedi.

Keşan Belediyesi tarafından iş merkezlerinin bulunduğu Yukarı Zaferiye Mahallesi'ndeki Mercan Sokak'ta yeniden düzenlenerek, hizmete giren Artı Çarşı'ya konulan Keşanlı Ali heykelinin sağ elindeki tespih ve parmakları kimliği belirsiz kişilerce yerinden söküldü. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da Artı Çarşı'ya gelerek daha öncede benzer şekilde zarar verilen heykeli inceledi.

'BÜTÜN HER ŞEYİ KORUMAK ZORUNDAYIZ'

Belediye Başkanı Helvacıoğlu, çarşı merkezine konulan heykellere zarar verilemeye devam edildiğini belirterek, "Bunları heykel olarak görmeyin. Bunlar bizim sokak mobilyalarımız. Diğer heykellere de benzer zararlar verdiler. Bütün şehir vatandaşımızın, belediyenin değil. O yüzden bütün her şeyi korumak zorundayız. Vatandaşımız tüm şehrin mobilyalarına evindeki mobilyası gibi sahip çıkmalı. Bunlarda bir mobilya. Bütün hemşehrilerimiz bunlara sahip çıkmalı. Sizde bunu yapanları bizle paylaşın. Onları ikaz edin. Herkes şehrin polisi, jandarması olmak zorunda. Bu şehir bizim. Birlikte güzelleştireceğiz. Yazık, günah, gelmişler yine kırmışlar. Maalesef, üzgünüm. Ama yılmayacağız. Bu çalışmaları hep birlikte sürdüreceğiz" dedi. Keşan'da daha önce de şehrin çeşitli noktalarına olan dikiş diken terzi, çocuğuyla selfie çeken kadın, müzisyen ve bisikletli heykellerine zarar verilmişti.

EDİRNE Keşan'da, 'Keşanlı Ali' heykeline yine zarar verildi

Kaynak: DHA

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