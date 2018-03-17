Edirne Kadrolu İşçi Olabilmek İçin Pehlivanlar Güreş Tuttu, Bandocular Enstrüman Çaldı

Edirne Belediyesi'nde kadro alacak taşeron işçiler için süren sınavlarda, belediye adına Kırkpınar başta olmak üzere yağlı güreşlere katılan 15 pehlivan güreş tutup, rakiplerini yenecek güreş oyunlarını gösterdi. Belediye bandosundaki müzisyen işçiler de kadroya girebilmek için enstrümanlarıyla performanslarını ortaya koydu.Edirne Belediyesi'nde bulunan 974 taşeron işçilerin kadroya alınmaları için 3 Ocak'ta başlatılan sınavlar, sözlü ve uygulamalı olarak sürüyor. Edirne Belediyesi Hukuk İşleri Müdür Vekili İbrahim Doğan, başkanlığında 5 kişiden oluşan heyet, adayları sözlü ve uygulamalı sınava tabi tutuyor. Son olarak belediye bandosunda görevli 29 müzisyen ile belediye adına başka Kırkpınar Yağlı Güreşleri olmak üzere güreşlere katılan 15 pehlivan sınava tabi tutuldu.

Pehlivanlar, sözlünün ardından geçtikleri uygulamalı sınavda hünerlerini ortaya koydu. Birbirleriyle güreş tutan pehlivanlar ayrıca, rakiplerini yenmek için tek tek güreş oyunlarını uygulamalı olarak gösterdi. Pehlivanlardan Serkan Makas, Kadroya geçmek için girdiğim sınavda, rakiplerimizi hangi oyunlarla nasıl yendiğimizi gösterdik. İnşallah başarılı olup, belediyenin kadrolu pehlivanı olurum dedi.Bandocu müzisyenlerin sınavı ise mini bir konserle başladı. Müzisyenler, heyet karşısında kimi üflemeli kimi ise vurmalı çalgılarla heyetten puan almak için enstrümanlarıyla performanslarını göstermek için çaba harcadı. Bandoda taşeron işçi olarak 8 yıldır müzisyenlik yaptığını söyleyen Caner Demirel, Kadro alarak çalışmak bizim için çok iyi olacak. Sınavda biraz heyecanlandım ama sorular kolaydı. Müzik aletlerimizi çalmamız istendi, zaten bunu her gün yapıyoruz. İnşallah sınavı geçip kadroyu alırım. 8 yıldır bu hayalle yaşıyorum dedi. Adaylardan Çağdaş Uysal ise, Müdürlerimiz bize 3-4 soru sordu. Cevap verirken biraz heyecanlandım. Umarım başarılı olmuşumdur. Kadroya geçerek çalışmak hem maaşlarımızda hem de özlük haklarımızda iyileştirme olacak. Şartlarımız iyileşip maaşlarımızın da artmasıyla daha güzel bir yaşamımız olmazı mutluluk verici. Sınavı geçip kadrolu olmak istiyorum dedi.

Sınav komisyonu başkanı İbrahim Doğan, belediyede çalışan 974 taşeron işçinin uygulamalı ve sözlü sınava gireceğini, sınav sonuçlarının ise bu ayın 21'nde açıklanacağını söyledi. Doğan, En son çıkan kararnameyle taşeron işçilerimizin kadroya alınmaları için sınavlarını yapıyoruz. Bugün Kültür Müdürlüğü'ne bağlı bandoda çalışan arkadaşlarımızın sınavlarını gerçekleştirdik. Müzisyenlerin çaldıkları aletleri nasıl çaldığına bakıyoruz. Komisyon üyelerimizle onları değerlendiriyoruz dedi.