Edirne İl Sağlık Müdürlüğünden 'Covid-19' açıklaması Edirne İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, Edirne'de yoğun bakım kapasitesinin şu an itibariyle yüzde 2,5'unun kullanıldığını açıklayarak, bazı sosyal medya paylaşımları hakkında da suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

Edirne İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, Edirne'de yoğun bakım kapasitesinin şu an itibariyle yüzde 2,5'unun kullanıldığını açıklayarak, bazı sosyal medya paylaşımları hakkında da suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

"Pozitif teşhisi almış tüm hastalar hastanelerimizde"

Edirne'de Covid-19 pozitif kişilere ait olduğu iddia edilen bir listenin sosyal medya üzerinden dağıtılmasının ardından açıklamalarda bulunan Edirne İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, Edirne'de Covid-19 pozitif teşhisi almış bütün kişilerin devlet hastanelerinde ve üniversite hastanesinde tedavi altında tutulduğunu ve bunların dışında hiçbir yer ve adreste Covid-19 pozitif olan hasta bulunmadığını vurguladı.

"Yoğun bakım kapasitemizin yüzde 2,5'u kullanılıyor"

"Bundan sonra da Covid-19 pozitif teşhisi almış bütün vakaları hastanelerimizde tedavi edebilecek her türlü imkan ve kabiliyetimiz bulunmaktadır" diyen Kalkan, "Bu anlamda, ilimizde yoğun bakım kapasitemizin de şu an itibariyle yüzde 2,5'u kullanılmaktadır. Kamuoyunu yanıltmaya ve yanlış yönlendirmeye yönelik art niyetli sosyal medya paylaşımlarına kesinlikle itibar edilmemesi gerekmektedir. Ayrıca konu ile ilgili yasal işlemler başlatılmış olup, kamuoyuna saygı ile duyurulur" açıklamasında bulundu. - EDİRNE

Kaynak: İHA