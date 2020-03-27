EDİRNE Eczaneden camekanlı koronavirüs önlemi Eczaneden camekanlı koronavirüs önlemiEDİRNE'nin Keşan ilçesinde bir eczane, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve halk sağlığını korumak amacıyla tezgah ile müşterilerin bulunduğu alanı camekanla ayırdı.

Eczaneden camekanlı koronavirüs önlemi

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde bir eczane, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve halk sağlığını korumak amacıyla tezgah ile müşterilerin bulunduğu alanı camekanla ayırdı. Eczane, gelenlere bölmenin arkasından hizmet verirken, müşteriler uygulamadan memnun olduklarını söyledi.

Keşan'a bağlı Büyük Cami Mahallesi Demirciler Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir eczane, koronavirüse karşı hem çalışanları, hem de müşterilerini korumak amacıyla tezgah ile müşterilerin bulunduğu alanı camekanla ayırdı. Çalışanlar, müşterilerle alışverişi camekan üzerinde bırakılan pencereden yaptı.

'İSTERLERSE İLAÇLARINI EVLERİNE KADAR GÖTÜREBİLİRİZ'

Eczacı Sevil Güven, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'nin olağanüstü bir süreçten geçtiğini belirterek, "Bu virüs hepimiz için çok tehlikeli. Bizde hem kendimizi, hem de halkımızı koruma adına eczaneme camekan taktırdım. Böylece hastayla ecza çalışanlarının temasını önledim. Açtığımız küçük bir camdan reçete ve para alışverişini yapıyoruz. Bu virüs hepimiz için çok tehlikeli. Biz Keşan halkının her zaman yanındayız. Lütfen kimse sokağa çıkmasın, evde kalsınlar. Biz eczacılar olarak halkımızın her zaman yanındayız. Bize telefon etsinler. İsterlerse ilaçlarını evlerine kadar götürebiliriz. Yeter ki kimse sokağa çıkmasın. Bu süreci hep birlikte sağlıklı bir şekilde atlatabilmek adına kimse sokağa çıkmasın, evinde kalsın" dedi.

Eczaneye gelen müşterilerde alınan önlemden dolayı memnun olduklarını söyledi.

Kaynak: DHA